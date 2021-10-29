У Дніпрі борються за життя породіллі: у неї виявили коронавірус та рак

У Дніпрі у породіллі виявили рак і коронавірус / УНІАН

У місті Дніпро лікарі борються за життя мами і її новонародженої дочки. Дівчинка народилася недоношеною, а у її мами медики діагностували коронавірус і рак, повідомив директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко в Facebook.

До лікарні доставили тяжкохвору вагітну жінку з міста Павлограда. Як виявилося, у неї лімфома і вона ще й захворіла на коронавірус і має двосторонню пневмонію.

При таких діагнозах лікарі схвалили рішення робити кесарів розтин, щоб врятувати життя дитині. Тому на світ з'явилася дівчинка вагою 1200 грам, і зростом 39 см. Зараз дитина дихає самостійно і починає засвоювати харчування.

Однак, її мати перебуває в реанімації на апараті ШВЛ.

"Крізь трубу апарату розглядає на телефоні лікаря фото своєї новонародженої донечки. Старша 16-річна дочка приходить до лікарні, щоб подивитися на маму через вікно. Їм ще разом треба пройти дуже важкий шлях лікування коронавірусу, онкозахворювання, становлення новонародженої", - написав Риженко.

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Крім того, лікар пояснив, що чоловік жінки працює в шахті і перехворів на коронавірус, але в легкій формі, тому що раніше зробив щеплення.

Раніше ми повідомляли, що у Львові від коронавірусу померла 28-річна породілля - медики зафіксували внутрішньоутробну загибель плода на 28 тижні вагітності.

Як розповіли в місцевому перинатальному центрі, дівчина поступила до лікарні вже у важкому стані. До того ж, вона мала надлишкову вагу і не вакцинувалася від коронавірусу.