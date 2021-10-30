Вмирають навіть молоді: інфекціоніст розповів, чим небезпечні ускладнення після коронавірусу

Моторошні кадри з антиковідних лікарень / facebook.com/moz.ukr

Хворі коронавірусом можуть потрапити в реанімацію і навіть померти не маючи супутніх хвороб.

У коментарі Главреду лікар-інфекціоніст зі Львова Михайло Річняк, уточнив, що це стосується невакцинованих громадян.

"На жаль, тут невідомо - можливо, це пов'язано з внутрішньою боротьбою організму. Але такі випадки були - є і молоді люди, які потрапляли в реанімацію з низькою сатурацією і не мали супутніх захворювань і навіть вмирали",- розповів інфекціоніст.

За словами медика, його знайомий, який не мав супутніх захворювань, став жертвою ускладнень після COVID-19.

читайте такожЛікар розповів, хто найбільш вразливий до штаму "Дельта": "хвороба прогресує вдвічі швидше""У мене, наприклад, на Волині два тижні тому помер мій одногрупник - йому було 36 років, у нього було двоє дітей. Вже повинен був йти на виписку, але помер після ускладнень від коронавірусу. Адже ковід дає багато ускладнень після хвороби-інсульти, інфаркти, ризики тромбозу (у разі варикозу) тощо", - пояснив інфекціоніст.

Раніше ми розповідали, що в Дніпрі лікарі борються за життя мами і її новонародженої дочки. Дівчинка народилася недоношеною, а у її мами медики діагностували коронавірус і рак. У лікарню її доставили у важкому стані.

Читайте повну версію інтерв'ю головреда з Михайлом Річняком.