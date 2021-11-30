Український каноїст-чемпіон Борислав Бізу помер від коронавірусу в 24 роки

Борислав Бізу помер у лікарні в Одесі / Фото Facebook

В Одеській обласній лікарні помер веслувальник, майстер спорту України міжнародного класу Борислав Бізу, в якого два тижні тому діагностували коронавірус.

Як повідомляє Федерація каное України, 13 листопада у 24-річного Бізу діагностували коронавірус, пізніше у спортсмена виник сепсис. Хлопець був у реанімації у важкому стані.

"Пішов з життя южненський веслувальник, майстер спорту України міжнародного класу Борислав Бізу. 7 вересня йому виповнилося всього 24", - йдеться в повідомленні.

Прощання з Бориславом Бізу відбудеться в середу, 1 грудня.

На чемпіонатах Європи та світу серед молоді та юніорів Борислав Бізу завоював 3 золота, 1 срібло, 6 бронзових нагород.

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У 2016 році у спортсмена діагностували системний червоний вовчак, тому він припинив виступи на міжнародному рівні та зайнявся тренерською роботою.

Як повідомляв Главред, 25 листопада в Києві помер ексголова столичної КМДА Олександр Омельченко. Йому було 83 роки.

Він перехворів на важку форму коронавірусу. Тиждень тому стало відомо про його госпіталізацію.

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