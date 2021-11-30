Український каноїст-чемпіон Борислав Бізу помер від коронавірусу в 24 роки

Два тижні тому у спортсмена діагностували COVID-19. Пізніше у нього виник сепсис. Хлопець був у реанімації. Лікарі боролися за його життя, але не врятували.
В Одеській обласній лікарні помер веслувальник, майстер спорту України міжнародного класу Борислав Бізу, в якого два тижні тому діагностували коронавірус.
Як повідомляє Федерація каное України, 13 листопада у 24-річного Бізу діагностували коронавірус, пізніше у спортсмена виник сепсис. Хлопець був у реанімації у важкому стані.
"Пішов з життя южненський веслувальник, майстер спорту України міжнародного класу Борислав Бізу. 7 вересня йому виповнилося всього 24", - йдеться в повідомленні.
Прощання з Бориславом Бізу відбудеться в середу, 1 грудня.
На чемпіонатах Європи та світу серед молоді та юніорів Борислав Бізу завоював 3 золота, 1 срібло, 6 бронзових нагород.
У 2016 році у спортсмена діагностували системний червоний вовчак, тому він припинив виступи на міжнародному рівні та зайнявся тренерською роботою.
Як повідомляв Главред, 25 листопада в Києві помер ексголова столичної КМДА Олександр Омельченко. Йому було 83 роки.
Він перехворів на важку форму коронавірусу. Тиждень тому стало відомо про його госпіталізацію.
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