Україна ніколи не буде "сірою зоною": експерт розповів про найгірший сценарій і перемогу над Росією

Війна в Україні / Reuters

Генеральний директор компанії A. Drones і військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов під час чату на Главреді розповів, коли може закінчиться війна, і чому Україна ніколи не стане "сірою зоною".

"Я думаю, що "друга найсильніша армія в світі", тобто російська, в кращому випадку протримається ще 2-3 місяці, в гіршому для Росії варіанті – місяць. Після цього російська армія не просто почне залишати позиції навколо Києва, а побіжить звідусіль, кидаючи техніку і рятуючи свої шкури", - говорить експерт.

За його словами,"нам потрібно закінчити все до 9 травня і провести парад перемоги на Хрещатику".

Касьянов зазначає, що Україна ніколи не перетвориться на "сіру зону".

"Такого ризику немає. Україна ніколи не буде "сірою зоною". На території нашої країни ніхто не з'ясовуватиме стосунки. Ні захід з Росією, ні будь-хто інший. Ніякої Боснії і Герцеговини тут не буде. Тут з Росією воюємо ми, ми її перемагаємо і обов'язково переможемо вже найближчим часом. Це неминуче", - говорить Касьянов.

За його словами, захід ще повинен буде до нас прийти просити вибачення за те, що занадто мало допомагав Україні – людям, які жертвували своїми життями, захищаючи дупи всього західного світу.

"Під час Другої світової війни ми бачили інше - тоді була створена реальна антигітлерівська коаліція, і ресурси всіх країн були кинуті на те, щоб протистояти "коричневій чумі". Зараз нічого подібного не відбувається: захід, з одного боку, дає Україні зброю, а з іншого – домовляється з новим Гітлером про ціни на газ. Це якийсь нонсенс, за який заходу доведеться довго-довго вибачатися", - зазначає Касьянов.

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Нагадаємо, ЗСУ взяли під контроль Житомирську трасу 31 березня. Хоч і окупант, які готові були атакувати Київ відступили, влаштували там справжні звірства.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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