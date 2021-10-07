Вчені виявили новий симптом коронавірусу / Фото ua.depositphotos.com

Вчені провели дослідження і з'ясували, що запалення і почервоніння пальців ніг може бути побічним ефектом реакції імунної системи на боротьбу з коронавірусом, пише видання Mirror.

Дослідники опублікували свою роботу в Британському журналі дерматології. Зокрема, фахівці обстежили 50 учасників із запаленням пальців ніг і вони виявили, що організм виробляє імунну відповідь з високим рівнем певних аутоантитіл.

Крім того, симптоми проявляються, як обморожене запалення і почервоніння на руках і ногах, яке іноді триває місяцями. Зазвичай запалення розвивається протягом тижня або чотирьох тижнів після зараження і може привести до набрякання або зміни кольору пальців рук і ніг.

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За словами старшого автора дослідження доктора Чарльза Кассіуса, дослідження показало більш глибоке розуміння цього стану.

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"Епідеміологія та клінічні особливості уражень, схожих на обмороження, були ретельно вивчені і опубліковані, проте мало що відомо про патофізіологію", - сказав він.

Також потрібно зберігати пильність, навіть якщо ви двічі вакцинувалися від хвороби.

Основні симптоми коронавірусу включають:

гарячка;

високу температуру

кашель;

утома;

втрату нюху і смаку;

біль в горлі;

головний біль;

набряк пальців рук і ніг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні сім областей відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Серед них Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області. У всіх цих регіонах перевищено показник рівня захворюваності на коронавірус.