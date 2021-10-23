Чи варто вакцинуватися тим, хто перехворів на коронавірус: відповідь лікарів

Чи потрібно вакцинуватися перехворілим / УНІАН

Змішаний імунітет, який з'являється після вакцинації тих, хто вже перехворів на коронавірус, більш ефективно справляється з новими штамами. До такого висновку прийшли вчені університетського госпіталю Сьєни в Італії, писати Nature.

Вчені проаналізували рівень В-клітин пам'яті у людей, які вакцинувалися після того, як перехворіли COVID-19, а також зробили щеплення, але не хворіли. У перших відсоток нейтралізуючих моноклональних антитіл був вище, ніж у неболілих, для кожного з відомих штамів.

Це пов'язано з зародковою лінією IGHV2 - 5 і лінією IGHJ4-1, яку виявили тільки у перехворілих людей, і виробляла потужні і широко нейтралізують антитіла.

В іншому дослідженні говориться, що вакцинація після хвороби викликає "суперімунітет" (змішаний або гібридний імунітет), який здатний забезпечити надійний захист.

За статистикою Міністерства охорони здоров'я, в Україні вже перехворіли на коронавірус 2,3 млн осіб. Як інформує лікар-інфекціоніст Леся Радковська, вакцинуватися після перенесеного коронавірусу можна відразу, коли закінчиться заразний період.

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"Тобто коли завершаться термін самоізоляції і симптоми захворювання, а людина отримає негативний тест на ПЛР / антиген", — відзначила вона в ефірі Факти ICTV.

При необхідності можна відкласти щеплення на термін до шести місяців - саме стільки часу є у людини, щоб не захворіти на коронавірус повторно.

Попри те, перехворіла людина чи ні, все одно є успішний досвід і рекомендація провести вакцинацію після шести місяців після закінчення хвороби.

Вакцинуватися після коронавірусу необхідно всім, адже чим більше відсоток вакцинованих, тим дієвіший колективний імунітет.

Після перенесеного захворювання виробляється набутий природний імунітет, але він не гарантує того, що людина знову не захворіє коронавірусом. І тяжкість нового захворювання не залежить від попереднього досвіду хвороби.

Імунітет, який розвивається після вакцинації, надасть надійний захист від коронавірусу. Вакциновані люди рідше хворіють на COVID-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень.

Це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл і Т-клітин, які знешкоджують вірус.

Коронавірус в Україні

Встановлено нові антирекорди за кількістю виявлених хворих і жертв-19 за добу. Станом на ранок п'ятниці, 22 жовтня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 785 жителів країни. У тому числі захворіли 1800 дітей. Було госпіталізовано 5141 осіб; летальних випадків - 614. У Києві за минулу добу виявили 1323 випадки-19.