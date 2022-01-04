Зняла білизну і сходила в туалет: у Львові дівчина осквернила пам'ятник Бандері

Пам'ятник Степану Бандери у Львові / УНІАН

У Львові дівчина сходила по малій фізіологічній нужді біля пам'ятника Степану Бандері. Цілком ймовірно, інцидент стався ще восени, проте відео з'явилося на ресурсі Vimeo тільки 3 грудня, повідомляє 24 канал.

Ролику називався "запрошення до мирної розмови" видно, як дівчина сидить біля пам'ятника зі спущеною білизною. Трохи пізніше вона демонстративно одягає труси, а зверху ‒ шорти і йде. У цей час за кадром звучить пісня "Батько наш, Бандера".

В описі до відео і зовсім було написано: "Благодійний фонд "Червона сеча"".

Після того, як в мережі піднялося бурхливе обговорення осквернення пам'ятника, відео зникло з Vimeo. За попередніми даними, на відео — 24-річна Наталія Д. дівчина нібито родом з Києва і є учасницею спільноти, яка поширює неоднозначний контент в мережі.

У своєму повідомленні в соцмережі дівчина поскаржилася - мовляв проти неї користувачі Мережі відкрили "інтернет-сафарі" проти неї через відео з пам'ятником Бандері. Автор заявила, що їй погрожують і закликають попросити вибачення за скоєне.

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Нагадаємо, раніше опитування дослідницького агентства Fama показало, що гетьман українського козацтва Богдан Хмельницький, поет і художник Тарас Шевченко, радянський диктатор Йосип Сталін, лідер ОУН-УПА Степан Бандера і німецький канцлер Ангела Меркель потрапили в топ-10 особистостей, яких українці вважали найбільш близькими до образу ідеального політика.

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