Скільки платять жителям різних країн за вакцинацію від коронавірусу: Україна – на дні рейтингу

В Україні одні з найнижчих виплат за вакцинацію / УНІАН

В Україні з 19 грудня можна буде отримати віртуальну 1 тисячу гривень за повний курс вакцинації. Але витратити їх на все що завгодно не вийде – вона виключно для абонементів в спортзал, відвідування кінотеатрів або квитків для подорожей по країні.

Як говориться в матеріалі "Слово і діло", наразі грошову винагороду за вакцинацію від коронавірусу отримають жителі восьми країн, суми варіюються від 570 до 4500 гривень. Україна, очікувано, в самому низу рейтингу, менше платять тільки в Сербії та Монголії.

Так, у Греції молодим людям за щеплення однією дозою вакцини платять 150 євро, що в перекладі на гривні приблизно 4 з половиною тисячі. У Москві громадянам старше 65 років за повний курс вакцинації платять 10 тис.рублів (3,5 тис. грн). Програму для літніх людей ввели і в Латвії. Там громадяни старше 60 років протягом 5 місяців (з листопада по березень) отримуватимуть щомісячні виплати в розмірі 20 євро, що загалом дорівнює 3 тисячам гривень.

Де ще платять більше, ніж в Україні

У Нью-Йорку, США, громадянам платять по 100 доларів за вакцинацію однією дозою – це дорівнює 2 651 грн. Таку ж виплату отримують батьки за вакцинацію дітей.

У Грузії за щеплення 1 дозою вакцини пенсіонери отримують по 200 ларі (1 666 грн).

Менше, ніж в Україні, згідно з даними аналітиків, платять у двох країнах. Мовиться про:

Сербію, де громадянам, які отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, видають 3 тисячі сербських динарів (780 грн).

Монголії, де по завершенню курсу вакцинації виплатять 50 тисяч тугриків, які дорівнюють 570 гривням.

Бонуси за вакцинацію в різних країнах / Слово і Діло

"Тисяча Зеленського": що відомо

Нагадаємо, в Україні з 19 грудня і по 18 грудня 2022 року можна буде отримати одну тисячу гривень за проходження повного курсу вакцинації. Грошові кошти нарахують на віртуальні платіжні картки в додатку "Дія".

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Зазначається, що ці кошти не будуть обкладатися податком і не вплинуть на отримання субсидій. Загалом на програму спрямують 6 млрд грн.

У Раді по-різному відреагували на "тисячу Зеленського". Так, нардеп "Слуги народу" Єлизавета Богуцька заявила, що ініціатива президента з виплати 1000 гривень щепленим від COVID-19 українцям може ще більше розколоти суспільство. Також, на її думку, "будь-які медичні маніпуляції не мають права бути фінансово якось стимульовані".

Ексспікер Ради Дмитро Разумков же вважає, що сама ідея непогана, але рішення обмежити використання цих коштів – це знущання з людей. Особливо над пенсіонерами, які могли б витратити гроші на їжу і ліки.

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