Штам коронавірусу Дельта може зникнути: вірусолог назвала причину

Коронавірус у світі / УНІАН

Доктор медичних наук і лікар-вірусолог Алла Мироненко заявила, що Дельта-штам коронавірусу може припинити своє існування.

За її словами, причиною стала занадто велика кількість його мутацій.

"Якщо організм так змінюється, то він втрачає здатність контролювати свою структуру, свою функцію", - сказала вона, повідомляє Обозреватель.

Як розповіла медик, до подібних висновків прийшли японські вчені, які провели тематичне наукове дослідження Дельта-штаму коронавірусу.

"Вони припустили, що Дельта-штам себе зживає. Там дуже багато мутацій", - зауважила Мироненко.

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У цьому контексті вірусолог пояснила механізм такого " самознищення "на прикладі "великого організму".

"У великому організмі є ферменти, які "ремонтують" нашу ДНК. Поки вони працюють, ми живемо. Коли вони втрачають здатність відновлювати те, що було закладено в генетичному коді, організм поступово стає нежиттєздатним".

"Вірус наближено також можна вважати організмом. Таким чином, Дельта-штам може зникнути. Тому що немає вірусу, який міг би циркулювати вічно", – пояснила Мироненко.

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Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін говорив, що МОЗ прогнозує пік коронавірусу в Україні в найближчі 2-3 тижні. Далі до середини грудня повинен послідувати спад.

До того секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що українські вчені завершили дослідження мутації коронавірусу, який вперше виявили в Британії.

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