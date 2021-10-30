"Реанімації переповнені": Кличко б'є на сполох через ситуацію з коронавірусом

Віталій Кличко заявив про критичну ситуацію в лікарнях / Facebook

У столиці більшість пацієнтів із коронавірусом у лікарнях потребують кисню, заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі Радіо Свобода у суботу, 30 жовтня.

"Наші лікарні готові, ми готувалися до наступної хвилі і експерти-вірусологи говорили, що восени ця хвиля буде. Ось зараз вона приходить і приходить з дуже поганими цифрами. Переважна більшість людей, які знаходяться в лікарнях, потребують кисню, потребують уваги лікарів, і реанімації переповнені. Якщо лікарні зараз наповнені на 65%, Відділення інтенсивної терапії переповнене у всіх лікарнях. І ми бачимо, скільки смертей. Ситуація непроста. Можу сказати, що ми збільшили до 6 тисяч ліжок у наших лікарнях. І якщо потрібно буде, ми готові ще додатково розгорнути 5,5 тисячі ліжок. Але більше ми не зможемо зробити", - сказав Кличко.

За його словами, більше ліжок не можуть розгорнути через брак лікарів.

"Ми можемо зробити додаткові ліжка, але ключове питання - де ми візьмемо лікарів? Людей лікують не ліжка, людей лікують лікарі", - пояснив мер.

Також Кличко подякував медикам за роботу в таких умовах і запевнив, що столичні лікарні забезпечені всім необхідним.

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"У місті Києві є 500 апаратів штучної вентиляції легень, 95% ліжок забезпечені киснем, закуплені всі препарати, костюми, маски, дезінфектори в достатній кількості. З киснем зараз невеликі проблеми, тому що зараз потребують кисню набагато більше, ніж минулої хвилі, в кожній з лікарень. Але я переконаний, що ми з цим викликом також зможемо впоратися", - зазначив Кличко.

Нарешті, мер Києва підкреслив, що єдиним захистом на сьогоднішній день є вакцинація.

Коронавірус в Україні

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 26 198 осіб, з них - 1649 дітей та 379 медпрацівників. При цьому в лікарні госпіталізовано 5305 осіб.

За добу 29 жовтня, в Україні померла 541 особа. Водночас одужали 9449 осіб.