Втрата нюху і смаку - рідкість: лікарка назвала симптоми нового штаму коронавірусу Дельта

У пацієнтів з Дельтою фіксуються нудота, діарея, блювота і болі в животі - лікарка / Daniel Foster / flickr.com/

Нова варіація коронавірусу Дельта тільки в рідкісних випадках може викликати втрату нюху і смаку у людини. Серед основних симптомів нежить, біль у горлі, головний біль і підвищення температури. Набагато частіше стали зустрічатися розлади шлунково – кишкового тракту - нудота, діарея, блювота, болі в животі. Про це заявила керівниця Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні Феофанія Світлана Гук.

Як повідомляє Укрінформ, лікарка розповіла про те, що ключовими симптомами Дельта є нежить, головний біль, біль у горлі та підвищення температури. Крім того, все частіше у пацієнтів спостерігаються й інші симптоми – нудота, діарея, блювота, болі в животі.

"Іноді підвищення температури відбувається хвилеподібно: спочатку піднімається, потім знижується, потім - знову піднімається. І дуже часто стали зустрічатися шлунково-кишкові розлади - болі в животі, нудота, діарея, блювота. А ось порушення нюху, кашель, що було так характерно для попередніх штамів, трапляються суттєво рідше", - пояснила Гук.

Крім того, за її словами, найчастіше симптоми Дельта розпізнати непросто, і тут все залежить від ступеня тяжкості захворювання. Навантаження на організм під час нової модифікації вірусу вище, проте є і ті люди, які переносять захворювання легко. Є і пацієнти, у яких із симптомів в основному діарея і блювота.Читайте такжеТемпература і проблеми зі шлунком: українець, який заразився Дельтою, розповів, як починалася хвороба

"Клінічно доведено, що первинне вірусне навантаження при дельті значно вище попередніх штамів. Хоча, як і раніше, є люди, які хворіють легко і взагалі симптомів майже не помічають: легкий біль в горлі, нежить і слабкість декілька днів і все проходить. У той час, коли у мене зараз на спостереженні є пацієнти, у яких тільки діарея і блювота, а горло взагалі не болить", - уточнила Гук, додавши, що чіткого алгоритму симптомів немає, у кожного пацієнта різна картина захворюваності.

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Коронавірус Дельта

Головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко раніше заявив, що при виявленні симптомів штаму Дельта слід залишатися вдома, за можливістю піти на самоізоляцію і викликати лікаря. Також потрібно зробити швидкий тест на коронавірус. Лікар визначить, чи відправляти пацієнта до лікарні, або людина може залишитися вдома. При цьому лікар закликав не займатися самолікуванням.

Кандидат медичних наук, лікар-педіатр Євген Комаровський вважає, що від різних варіацій коронавірусу, серед яких і Дельта, може допомогти захиститися вакцинація. Після того, як людина зробила щеплення, в її організмі виробляється величезна кількість антитіл, які можуть бути спрямовані на блокування вірусу.