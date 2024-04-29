Податкова може отримати доступ до всіх транзакцій українців - нардеп

Українці зможуть отримувати гроші після покупок, проте з нюансом.

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Транзакції можуть стати "видимими" для податкової / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Податкова служба може отримати доступ до усіх банківських транзакцій українців у разі запровадження державою анонсованого ще у лютому президентом Володимиром Зеленським кешбеку за купівлю української продукції, пояснив депутат, заступник голови Комітету ВР з питань фінансів і податкової політики Ярослав Железняк.

Кешбек нараховуватиметься усім українцям, які купуватимуть українські продукти за спеціальними банківськими картками.

Таким чином, за задумкою ОП, держава стимулюватиме вітчизняного виробника.

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Що таке кешбек? Кешбек - миттєве або відтерміноване повернення частини коштів покупцю (у грошовій або негрошовій формі), витрачених на оплату товарів або послуг, з метою підвищення обсягів продажів. Використовується у банківських картках, інтернет-торгівлі, гральному бізнесі та ін, пише Вікіпедія.

Железняк цитує матеріал "Економічної правди", у якому ідеться про передачу даних карток учасників державної програми додатку "Дія".

Для отримання кешбеку від держави громадянам треба буде "прикріпити" у "Дії" одну з банківських карток і надати дозвіл на те, щоби держава бачила усі її транзакції, вказується у статті.

Як пояснив Железняк, це можливість податкової бачити усі транзакції без обмеження банківської таємниці.

Економічні новини в Україні - актуальне 29 квітня

Як писав Главред, українці, які є клієнтами "Нафтогаз України" (яких більшість у країні), ще щонайменше рік платитимуть за спожитий газ 7,96 грн за кубічний метр. Компанія зафіксувала поточну ціну на "блакитне паливо" щонайменше до 30 квітня 2025 року.

Нагадаємо, якщо не подавати показання лічильника електроенергії в енергопостачальну організацію, це може призвести до підвищених цифр у квитанціях за світло - через автоматичний розрахунок за середньодобовим обсягом споживання.

Крім того, українські пенсіонери ризикують втратити від 20% до 50% виплат за рішенням суду (це можливо в разі наявності заборгованості, які пенсіонер не в змозі погасити іншим чином).

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