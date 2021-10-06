"Пацієнти вмиратимуть вдома": інфекціоніст попередив про погіршення ситуації через коронавірус

Вадим Арістов / Фото УНІАН

Інфекціоніст і консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов розповів, що проблем через коронавірус в Україні буде більше, ніж під час попередніх хвиль.

"Швидше за все, проблеми у нас будуть навіть більше, ніж під час попередніх хвиль. Тому що мережу ліжок, яку ми створили минулого року, за це літо розформували. Так сталося через дисфункцію і нерозумну політику Національної служби здоров'я, яка намагалася заощадити на таких лікарнях і перевела весь медичний персонал інфекційного профілю в категорію сезонних працівників. Типу збирачів полуниці (коли сезон полуниці, вони потрібні, коли немає – вони можуть йти і займатися, чим хочуть)", - сказав Арістов під час чату на Главреді.

Арістов розповів, що близько ста лікарень вивели з ковідної мережі, а коли почнеться хвиля епідемії, почнуть завантажувати відповідні відділення.

"Ось тоді і постане питання про те, хто там залишився працювати - якісь студенти або один лікар на 200 пацієнтів, чи залишився якийсь колектив. За цей час лікарні посилили, адже закупівлі у нас вміють і люблять проводити. Принаймні на папері зараз це питання вирішене, і до більшості ліжок підведений кисень. Закуплені кисневі концентратори, але поки не навчилися їх видавати і ними управляти. Тому що це матеріальна відповідальність і зайвий клопіт для сімейних лікарів", - говорить фахівець.

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За його словами, зараз створено дуже небезпечний резерв надання медичної допомоги-амбулаторній, тобто киснева підтримка вдома.

"Швидше за все, будуть намагатися його заповнювати важкими хворими – і тоді пацієнти будуть вмирати вдома на цьому кисні без достатньої медичної допомоги. Ніяк не змінилася підготовка сімейних лікарів в регіонах. Проблема була з тим, що сімейні лікарі були недоступні, і з тим, що лікують вони абияк",-додав він.

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Крім того, проблема тестування в регіонах досі залишає бажати кращого. Місцева влада економить власний бюджет, тому не робить достатньо тестувань.

Читайте повну версію чату читачів Главреда з Вадимом Арістовим.

Зазначимо, Вадим Арістов також назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.

Також Арістов розповів, чому зараз категорично не можна знімати маски.