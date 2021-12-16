Названо два незвичайних симптоми Омікрон-штаму коронавірусу

Пацієнти, заражені COVID-штамом Омікрон, на 23% рідше потрапляють до лікарень, ніж інфіковані Дельтою.
Поки штам коронавірусу Омікрон досить стрімко поширюється світом, лікарі вивчають новий варіант COVID- 9 і розповідають, як проявляється хвороба. Зокрема, експерти з Південно-Африканської Республіки (ПАР) назвали два незвичайних симптоми Омікрон-штаму коронавірусу.
Медики зафіксували у хворих на новий штам COVID-19 біль у попереку і першіння в горлі, повідомляє видання The Sun.
При цьому лікарі зазначили, що пацієнти з Омікрон-штамом на 23% рідше потрапляють до лікарень, ніж інфіковані Дельтою.
Африканські експерти нагадали про важливість дотримання самоізоляції при виявленні симптомів зараження, щоби не допустити поширення інфекції. Вони розповіли, що багато громадян сприймають дискомфорт в горлі за звичайний ГРВІ.
Як повідомляв Главред, штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон найімовірніше присутній вже в навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.
В Україні новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися дуже скоро. У Раді національної безпеки та оборони України припускають, що це можливо на поточному тижні з 13 по 19 грудня.
Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються із симптомами звичайної застуди.
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