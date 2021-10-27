На українцях будуть випробовувати вакцини від коронавірусу: в яких клініках

На українцях дозволили випробовувати вакцини / Getty

МОЗ дозволило випробовувати на українцях дві ад'ювантні рекомбінантні білкові вакцини від коронавірусу. Запит на їхнє випробування подала компанія Sanofi.

Відповідний наказ у середу, 27 жовтня, з'явився на сайті МОЗ. У документі наголошується, що в Україні будуть проводити Модифіковане подвійне сліпе дослідження моновалентної і бівалентної вакцин, призначених для захисту від коронавірусу дорослих у віці 18 років і старше.

Дослідження буде проходити в наступних клініках:

Центр сімейної медицини плюс (Київ);

Едельвейс Медикс (Київ);

Медбуд-Клінік (Київ);

Медичний центр Салютем (Вінниця);

Медична клініка Благомед (Київ).

Нагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.

Також раніше волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.