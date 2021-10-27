На українцях будуть випробовувати вакцини від коронавірусу: в яких клініках

В Україні проводитимуть модифіковане подвійне сліпе дослідження моновалентної та бівалентної вакцин
МОЗ дозволило випробовувати на українцях дві ад'ювантні рекомбінантні білкові вакцини від коронавірусу. Запит на їхнє випробування подала компанія Sanofi.
Відповідний наказ у середу, 27 жовтня, з'явився на сайті МОЗ. У документі наголошується, що в Україні будуть проводити Модифіковане подвійне сліпе дослідження моновалентної і бівалентної вакцин, призначених для захисту від коронавірусу дорослих у віці 18 років і старше.
Дослідження буде проходити в наступних клініках:
- Центр сімейної медицини плюс (Київ);
- Едельвейс Медикс (Київ);
- Медбуд-Клінік (Київ);
- Медичний центр Салютем (Вінниця);
- Медична клініка Благомед (Київ).
Нагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.
Також раніше волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.
Автор: Катерина Трохимчук