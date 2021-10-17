Місць немає: у Харкові важкохвору коронавірусом вигнали з лікарні

Медики сказали , що у них брак фахівців / УНІАН

Харківські медики не знайшли у своїй лікарні місця важкій пацієнтці з коронавірусом. Незважаючи на те, що родичі інфікованої викликали п'ять швидких, хвору COVID-19 все-таки не госпіталізували.

Як пише Telegram-канал "Труха Харків" з посиланням на дочку жінки, лікарі не приховували критичного стану потенційної пацієнтки, але госпіталізувати її відмовилися.

"Моя мама захворіла на COVID-19. Жодна швидка допомога не хотіла забирати в лікарню, тому що місць немає", - розповіла харків'янка.

Також, за її словами, сатурація матері була на рівні 32%, при тому, що нормальний рівень насичення крові киснем повинен бути не менше, ніж 95%. Крім того, дочка хворої стверджує, що медики прибули на виклик без кисневого балона.

Читайте такжеЯк невакцинованим потрапити в інше місто з 21 жовтня: Ляшко назвав єдину умовуПацієнтку все ж госпіталізували. Це зробила п'ята бригада "швидкої". Хвора встигла побувати і в 17-й і 22-й лікарнях. Але не довго. Залишити її в медзакладі лікарі все-таки не змогли, аргументуючи ситуацію тим ,що "лікувати будуть з понеділка, оскільки медиків теж не вистачає."

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"Якщо до понеділка доживе - тоді і лікувати будемо", - процитувала людей в білих халатах бідна дочка.

Нагадаємо, за даними головного лікаря одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецького, щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.

Також нагадаємо, що людина, інфікована штамом "Дельта", може під час простого спілкування заразити коронавірусом від 9 до 11 осіб. Це в п'ять разів більше, ніж при звичайному штамі, коли є ризик ймовірності зараження 2 осіб.