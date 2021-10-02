Ляшко назвав терміни виробництва першої української вакцини від коронавірусу

У Харкові вже почався монтаж лінії для виробництва інактивованих вакцин проти COVID.
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів про те, коли можна чекати виробництва першої вітчизняної вакцини від коронавірусу.
Перша вакцина українського виробництва повинна бути виготовлена вже в 2022 році, заявив він, відповідаючи на запитання президента Володимира Зеленського під час презентації плану реформ на 2021-2023 роки на виїзній нараді парламентської фракції Слуга народу в Трускавці, повідомляє телеканал Дом.
За словами міністра, в Харкові вже почався монтаж лінії для виробництва інактивованих вакцин проти грипу і проти грипу.
"Це одна з перших. І на етапі підписання меморандум про інвестиції набагато більше. До кінця цього року ми точно знатимемо чіткі дедлайни виробництва вакцин, але наступного року з лінії зійде перша українська вакцина", - додав Ляшко.
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Вакцинація від коронавірусу:
В Україні за минулу добу зробили понад 128 тис.щеплень проти COVID-19.
128 тис. 070 осіб вакциновано проти COVID - 19 за минулу добу, 1 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 71 тис. 667 осіб, повністю імунізовані-56 тис.403 людини.
Щеплення робили 960 мобільних бригад з імунізації, в 3 тис. 049 прищепних пунктах і в 350 центрах вакцинації.
З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 7 млн 144 тис. 468 осіб, з них повністю імунізовані і отримали дві дози вакцини – 5 млн 731 тис.125 осіб.