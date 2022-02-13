Коронавірус в Україні сповільнив темп: за добу виявлено 24,5 тисячі випадків зараження

За час пандемії жертвами COVID-19 в Україні стали 102 808 осіб.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 24 518 осіб, з них - 1961 дитина і 329 медпрацівників. При цьому на лікарняних ліжках опинилися 3935 осіб.
Як повідомили в МОЗ, за добу 12 лютого в Україні померли 140 осіб. Водночас одужали 8288 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 4 525 700 осіб;
одужало - 3 779 057 осіб;
летальних випадків - 102 808;
проведено ПЛР-тестувань - 19 034 214.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ – 2405;
- Вінницька область – 411;
- Волинська область – 515;
- Дніпропетровська область – 1424;
- Донецька область – 1258;
- Житомирська область – 1193;
- Закарпатська область – 354;
- Запорізька область – 787;
- Івано-Франківська область – 590;
- Київська область – 789;
- Кіровоградська область – 315;
- Луганська область – 418;
- Львівська область – 1195;
- Миколаївська область – 951;
- Одеська область – 1979;
- Полтавська область – 329;
- Рівненська область – 694;
- Сумська область – 1527;
- Тернопільська область – 555;
- Харківська область – 2046;
- Херсонська область – 1234;
- Хмельницька область – 1419;
- Черкаська область – 839;
- Чернівецька область – 679;
- Чернігівська область – 612.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні
20 січня очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україні почався спалах коронавірусу. Найскладніша ситуація в західній частині країни.
З п'ятниці, 11 лютого, три українські регіони (Закарпатська, Луганська та Хмельницька області) поповнили "червону" зону адаптивного коронавірусного карантину. До того в "червону" зону МОЗ ввів Івано-Франківську та Рівненську області.
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що в рамках поточної хвилі коронавірусної інфекції у пацієнтів частіше фіксується штам Дельта. Кожен п'ятий, згідно з даними моніторингу, хворіє на Омікрон.
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