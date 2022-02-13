Коронавірус в Україні сповільнив темп: за добу виявлено 24,5 тисячі випадків зараження / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 24 518 осіб, з них - 1961 дитина і 329 медпрацівників. При цьому на лікарняних ліжках опинилися 3935 осіб.

Як повідомили в МОЗ, за добу 12 лютого в Україні померли 140 осіб. Водночас одужали 8288 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 4 525 700 осіб;

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одужало - 3 779 057 осіб;

летальних випадків - 102 808;

проведено ПЛР-тестувань - 19 034 214.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ – 2405;

Вінницька область – 411;

Волинська область – 515;

Дніпропетровська область – 1424;

Донецька область – 1258;

Житомирська область – 1193;

Закарпатська область – 354;

Запорізька область – 787;

Івано-Франківська область – 590;

Київська область – 789;

Кіровоградська область – 315;

Луганська область – 418;

Львівська область – 1195;

Миколаївська область – 951;

Одеська область – 1979;

Полтавська область – 329;

Рівненська область – 694;

Сумська область – 1527;

Тернопільська область – 555;

Харківська область – 2046;

Херсонська область – 1234;

Хмельницька область – 1419;

Черкаська область – 839;

Чернівецька область – 679;

Чернігівська область – 612.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

20 січня очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україні почався спалах коронавірусу. Найскладніша ситуація в західній частині країни.

З п'ятниці, 11 лютого, три українські регіони (Закарпатська, Луганська та Хмельницька області) поповнили "червону" зону адаптивного коронавірусного карантину. До того в "червону" зону МОЗ ввів Івано-Франківську та Рівненську області.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що в рамках поточної хвилі коронавірусної інфекції у пацієнтів частіше фіксується штам Дельта. Кожен п'ятий, згідно з даними моніторингу, хворіє на Омікрон.

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