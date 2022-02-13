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Коронавірус в Україні сповільнив темп: за добу виявлено 24,5 тисячі випадків зараження

13 лютого 2022, 08:24

За час пандемії жертвами COVID-19 в Україні стали 102 808 осіб.

коронавірус
Коронавірус в Україні сповільнив темп: за добу виявлено 24,5 тисячі випадків зараження / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 24 518 осіб, з них - 1961 дитина і 329 медпрацівників. При цьому на лікарняних ліжках опинилися 3935 осіб.

Як повідомили в МОЗ, за добу 12 лютого в Україні померли 140 осіб. Водночас одужали 8288 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 4 525 700 осіб;

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одужало - 3 779 057 осіб;

летальних випадків - 102 808;

проведено ПЛР-тестувань - 19 034 214.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м. Київ – 2405;
  • Вінницька область – 411;
  • Волинська область – 515;
  • Дніпропетровська область – 1424;
  • Донецька область – 1258;
  • Житомирська область – 1193;
  • Закарпатська область – 354;
  • Запорізька область – 787;
  • Івано-Франківська область – 590;
  • Київська область – 789;
  • Кіровоградська область – 315;
  • Луганська область – 418;
  • Львівська область – 1195;
  • Миколаївська область – 951;
  • Одеська область – 1979;
  • Полтавська область – 329;
  • Рівненська область – 694;
  • Сумська область – 1527;
  • Тернопільська область – 555;
  • Харківська область – 2046;
  • Херсонська область – 1234;
  • Хмельницька область – 1419;
  • Черкаська область – 839;
  • Чернівецька область – 679;
  • Чернігівська область – 612.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

20 січня очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україні почався спалах коронавірусу. Найскладніша ситуація в західній частині країни.

З п'ятниці, 11 лютого, три українські регіони (Закарпатська, Луганська та Хмельницька області) поповнили "червону" зону адаптивного коронавірусного карантину. До того в "червону" зону МОЗ ввів Івано-Франківську та Рівненську області.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що в рамках поточної хвилі коронавірусної інфекції у пацієнтів частіше фіксується штам Дельта. Кожен п'ятий, згідно з даними моніторингу, хворіє на Омікрон.

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