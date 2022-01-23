Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у понад 15 тисяч осіб, у тому числі у 2298 дітей

За весь час пандемії від наслідків COVID-19 в Україні померли 99 215 осіб.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 15 444 осіб, з них - 2298 дітей і 264 медпрацівники. При цьому в лікарні були госпіталізовані 2774 особи.
Як повідомили в МОЗ, за добу 22 січня в Україні померло 86 осіб. Водночас одужало 2030 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 3 857 455 осіб;
одужало - 3 582 908 осіб;
летальних випадків - 99 215;
проведено ПЛР-тестувань - 17 497 199.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ – 559;
- Вінницька область – 486;
- Волинська область – 226;
- Дніпропетровська область – 411;
- Донецька область – 353;
- Житомирська область – 844;
- Закарпатська область – 370;
- Запорізька область – 61;
- Івано-Франківська область – 1704;
- Київська область – 376;
- Кіровоградська область – 118;
- Луганська область – 35;
- Львівська область – 2170;
- Миколаївська область – 223;
- Одеська область – 808;
- Полтавська область – 121;
- Рівненська область – 476;
- Сумська область – 1469;
- Тернопільська область – 903;
- Харківська область – 1193;
- Херсонська область – 211;
- Хмельницька область – 958;
- Черкаська область – 174;
- Чернівецька область – 851;
- Чернігівська область – 344.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Зазначимо, коронавірус в Україні за добу 21 січня виявлено у 22 473 жителів країни (добою раніше було 20 156). У тому числі захворіли 2838 дітей і 535 медпрацівників.
Нагадаємо, 20 січня очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україні почався спалах коронавірусу. Найскладніша ситуація в західній частині країни.
21 січня київська влада звернулася до місцевих роботодавців з проханням перевести своїх співробітників на дистанційний режим роботи. До такого рішення чиновники прийшли через стрімке зростання кількості випадків інфікування COVID-19 в місті.
З 24 січня Івано-Франківська область переходить у "червону зону" епідемічної небезпеки через сплеску коронавірусу.