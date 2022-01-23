Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у понад 15 тисяч осіб, у тому числі у 2298 дітей / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 15 444 осіб, з них - 2298 дітей і 264 медпрацівники. При цьому в лікарні були госпіталізовані 2774 особи.

Як повідомили в МОЗ, за добу 22 січня в Україні померло 86 осіб. Водночас одужало 2030 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 3 857 455 осіб;

Реклама

одужало - 3 582 908 осіб;

летальних випадків - 99 215;

проведено ПЛР-тестувань - 17 497 199.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ – 559;

Вінницька область – 486;

Волинська область – 226;

Дніпропетровська область – 411;

Донецька область – 353;

Житомирська область – 844;

Закарпатська область – 370;

Запорізька область – 61;

Івано-Франківська область – 1704;

Київська область – 376;

Кіровоградська область – 118;

Луганська область – 35;

Львівська область – 2170;

Миколаївська область – 223;

Одеська область – 808;

Полтавська область – 121;

Рівненська область – 476;

Сумська область – 1469;

Тернопільська область – 903;

Харківська область – 1193;

Херсонська область – 211;

Хмельницька область – 958;

Черкаська область – 174;

Чернівецька область – 851;

Чернігівська область – 344.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Зазначимо, коронавірус в Україні за добу 21 січня виявлено у 22 473 жителів країни (добою раніше було 20 156). У тому числі захворіли 2838 дітей і 535 медпрацівників.

Нагадаємо, 20 січня очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україні почався спалах коронавірусу. Найскладніша ситуація в західній частині країни.

21 січня київська влада звернулася до місцевих роботодавців з проханням перевести своїх співробітників на дистанційний режим роботи. До такого рішення чиновники прийшли через стрімке зростання кількості випадків інфікування COVID-19 в місті.

З 24 січня Івано-Франківська область переходить у "червону зону" епідемічної небезпеки через сплеску коронавірусу.