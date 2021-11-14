Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у майже 15 тисяч осіб, гори госпіталізацій

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у майже 15 тисяч осіб / УНІАН

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 14 490 осіб, з них - 1069 дітей і 135 медпрацівників. При цьому в лікарні госпіталізовано 4881 особу.

Як повідомили в МОЗ, за добу 13 листопада в Україні померли 403 людини. Водночас одужали 11 146 осіб.

За весь час пандемії в країні:

- захворіло - 3 217 639 осіб;

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- одужало - 2 631 240 осіб;

- летальних випадків - 76 705;

- проведено ПЛР-тестувань -15 225 531.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1630), Харківській (1050), Запорізькій (1029), Одеській (979) і Донецькій (793) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 447 випадків;

Вінницька область – 525 випадків;

Волинська область – 293 випадки;

Дніпропетровська область – 1630 випадків;

Донецька область – 793 випадки;

Житомирська область – 542 випадки;

Закарпатська область – 313 випадків;

Запорізька область – 1029 випадків;

Івано-Франківська область – 511 випадків;

Київська область – 533 випадки;

Кіровоградська область – 139 випадків;

Луганська область – 83 випадки;

Львівська область – 535 випадків;

Миколаївська область – 724 випадки;

Одеська область – 979 випадків;

Полтавська область – 709 випадків;

Рівненська область – 377 випадків;

Сумська область – 619 випадків;

Тернопільська область – 393 випадки;

Харківська область – 1050 випадків;

Херсонська область – 259 випадків;

Хмельницька область – 646 випадків;

Черкаська область – 371 випадок;

Чернівецька область – 205 випадків;

Чернігівська область – 785 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував появу в Україні нових ліків прямої дії від коронавірусу. Він зазначив, що розробники рекомендують використовувати препарат за появи перших симптомів COVID-19.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість чинної хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, що 93% госпіталізованих не зробили щеплення від COVID-19.

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