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Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у майже 15 тисяч осіб, гори госпіталізацій

14 листопада 2021, 08:15

Жертвами коронавірусу в Україні за весь час пандемії стали 76 705 осіб.

коронавірус, Україна
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у майже 15 тисяч осіб / УНІАН

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 14 490 осіб, з них - 1069 дітей і 135 медпрацівників. При цьому в лікарні госпіталізовано 4881 особу.

Як повідомили в МОЗ, за добу 13 листопада в Україні померли 403 людини. Водночас одужали 11 146 осіб.

За весь час пандемії в країні:

- захворіло - 3 217 639 осіб;

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- одужало - 2 631 240 осіб;

- летальних випадків - 76 705;

- проведено ПЛР-тестувань -15 225 531.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1630), Харківській (1050), Запорізькій (1029), Одеській (979) і Донецькій (793) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 447 випадків;
  • Вінницька область – 525 випадків;
  • Волинська область – 293 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1630 випадків;
  • Донецька область – 793 випадки;
  • Житомирська область – 542 випадки;
  • Закарпатська область – 313 випадків;
  • Запорізька область – 1029 випадків;
  • Івано-Франківська область – 511 випадків;
  • Київська область – 533 випадки;
  • Кіровоградська область – 139 випадків;
  • Луганська область – 83 випадки;
  • Львівська область – 535 випадків;
  • Миколаївська область – 724 випадки;
  • Одеська область – 979 випадків;
  • Полтавська область – 709 випадків;
  • Рівненська область – 377 випадків;
  • Сумська область – 619 випадків;
  • Тернопільська область – 393 випадки;
  • Харківська область – 1050 випадків;
  • Херсонська область – 259 випадків;
  • Хмельницька область – 646 випадків;
  • Черкаська область – 371 випадок;
  • Чернівецька область – 205 випадків;
  • Чернігівська область – 785 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував появу в Україні нових ліків прямої дії від коронавірусу. Він зазначив, що розробники рекомендують використовувати препарат за появи перших симптомів COVID-19.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість чинної хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, що 93% госпіталізованих не зробили щеплення від COVID-19.

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