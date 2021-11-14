Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у майже 15 тисяч осіб, гори госпіталізацій

Жертвами коронавірусу в Україні за весь час пандемії стали 76 705 осіб.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 14 490 осіб, з них - 1069 дітей і 135 медпрацівників. При цьому в лікарні госпіталізовано 4881 особу.
Як повідомили в МОЗ, за добу 13 листопада в Україні померли 403 людини. Водночас одужали 11 146 осіб.
За весь час пандемії в країні:
- захворіло - 3 217 639 осіб;
- одужало - 2 631 240 осіб;
- летальних випадків - 76 705;
- проведено ПЛР-тестувань -15 225 531.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1630), Харківській (1050), Запорізькій (1029), Одеській (979) і Донецькій (793) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 447 випадків;
- Вінницька область – 525 випадків;
- Волинська область – 293 випадки;
- Дніпропетровська область – 1630 випадків;
- Донецька область – 793 випадки;
- Житомирська область – 542 випадки;
- Закарпатська область – 313 випадків;
- Запорізька область – 1029 випадків;
- Івано-Франківська область – 511 випадків;
- Київська область – 533 випадки;
- Кіровоградська область – 139 випадків;
- Луганська область – 83 випадки;
- Львівська область – 535 випадків;
- Миколаївська область – 724 випадки;
- Одеська область – 979 випадків;
- Полтавська область – 709 випадків;
- Рівненська область – 377 випадків;
- Сумська область – 619 випадків;
- Тернопільська область – 393 випадки;
- Харківська область – 1050 випадків;
- Херсонська область – 259 випадків;
- Хмельницька область – 646 випадків;
- Черкаська область – 371 випадок;
- Чернівецька область – 205 випадків;
- Чернігівська область – 785 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував появу в Україні нових ліків прямої дії від коронавірусу. Він зазначив, що розробники рекомендують використовувати препарат за появи перших симптомів COVID-19.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість чинної хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, що 93% госпіталізованих не зробили щеплення від COVID-19.
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