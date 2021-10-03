Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 7967 осіб, госпіталізацій 3300

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 7967 осіб / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 7967 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 3300 осіб.

Як повідомили в МОЗ, за добу 2 жовтня, в Україні померли 126 осіб. Водночас одужали 1483 особи.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 2 455 189 осіб;

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одужало - 2 263 407 осіб;

летальних випадків - 56 775.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.

У МОЗ уточнили, що за добу в Україні захворіли 822 дитини і 88 медпрацівників.

Коронавірус у Києві за добу 2 жовтня виявили у 220 осіб. Летальних випадків за добу 10, побороли COVID-19 - 34 людини.

Коронавірус в Україні

23 вересня вся Україна офіційно перейшла до "жовтої" зони адаптивного карантину. У країні почали діяти привілеї для вакцинованих громадян.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що якщо більшість українців вакцинується від коронавірусу до наступного року, то вже навесні 2022 року карантин в Україні можуть повністю скасувати.

Міністерство охорони здоров'я України підготувало проєкт наказу про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу.

Інфекціоніст Вадим Арістов назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.