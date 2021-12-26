Коронавірус в Україні "трохи вгамувався": за добу виявлено 2810 випадків зараження

За весь час пандемії жертвами COVID-19 в Україні стали 94 838 осіб.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 2810 осіб, з них - 240 дітей і 30 медпрацівників. При цьому до лікарень були госпіталізовані 1832 людини.
Як повідомили в МОЗ, за добу 25 грудня в Україні померли 138 осіб. Водночас одужали 4279 осіб.
За весь час пандемії в країні:
- захворіло - 3 645 124 людини;
- одужало - 3 428 212 осіб;
- летальних випадків - 94 838;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 669 943.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ – 251;
- Вінницька область – 111;
- Волинська область – 126;
- Дніпропетровська область – 167;
- Донецька область – 120;
- Житомирська область – 172;
- Закарпатська область – 84;
- Запорізька область – 51;
- Івано-Франківська область – 135;
- Київська область – 196;
- Кіровоградська область – 70;
- Луганська область – 6;
- Львівська область – 164;
- Миколаївська область – 82;
- Одеська область – 117;
- Полтавська область – 90;
- Рівненська область – 86;
- Сумська область – 106;
- Тернопільська область – 134;
- Харківська область – 95;
- Херсонська область – 22;
- Хмельницька область – 123;
- Черкаська область – 150;
- Чернівецька область – 67;
- Чернігівська область – 85.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні
Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.
В Україні вже почали міркувати про скорочення терміну дії COVID-сертифіката. Рішення з цього приводу прийматимуть після 10 січня 2022 року, заявила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич. Термін дії сертифіката може бути скорочений з 365 днів до 270.
18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Уже 21 грудня головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що пацієнт, у якого діагностували Омікрон, отримав негативний ПЛР-тест.
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