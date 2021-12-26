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Коронавірус в Україні "трохи вгамувався": за добу виявлено 2810 випадків зараження

26 грудня 2021, 08:21

За весь час пандемії жертвами COVID-19 в Україні стали 94 838 осіб.

коронавірус
Коронавірус в Україні "трохи вгамувався": за добу виявлено 2810 випадків зараження / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 2810 осіб, з них - 240 дітей і 30 медпрацівників. При цьому до лікарень були госпіталізовані 1832 людини.

Як повідомили в МОЗ, за добу 25 грудня в Україні померли 138 осіб. Водночас одужали 4279 осіб.

За весь час пандемії в країні:

- захворіло - 3 645 124 людини;

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- одужало - 3 428 212 осіб;

- летальних випадків - 94 838;

- проведено ПЛР-тестувань - 16 669 943.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м. Київ – 251;
  • Вінницька область – 111;
  • Волинська область – 126;
  • Дніпропетровська область – 167;
  • Донецька область – 120;
  • Житомирська область – 172;
  • Закарпатська область – 84;
  • Запорізька область – 51;
  • Івано-Франківська область – 135;
  • Київська область – 196;
  • Кіровоградська область – 70;
  • Луганська область – 6;
  • Львівська область – 164;
  • Миколаївська область – 82;
  • Одеська область – 117;
  • Полтавська область – 90;
  • Рівненська область – 86;
  • Сумська область – 106;
  • Тернопільська область – 134;
  • Харківська область – 95;
  • Херсонська область – 22;
  • Хмельницька область – 123;
  • Черкаська область – 150;
  • Чернівецька область – 67;
  • Чернігівська область – 85.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.

В Україні вже почали міркувати про скорочення терміну дії COVID-сертифіката. Рішення з цього приводу прийматимуть після 10 січня 2022 року, заявила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич. Термін дії сертифіката може бути скорочений з 365 днів до 270.

18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Уже 21 грудня головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що пацієнт, у якого діагностували Омікрон, отримав негативний ПЛР-тест.

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