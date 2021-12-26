Коронавірус в Україні "трохи вгамувався": за добу виявлено 2810 випадків зараження / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 2810 осіб, з них - 240 дітей і 30 медпрацівників. При цьому до лікарень були госпіталізовані 1832 людини.

Як повідомили в МОЗ, за добу 25 грудня в Україні померли 138 осіб. Водночас одужали 4279 осіб.

За весь час пандемії в країні:

- захворіло - 3 645 124 людини;

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- одужало - 3 428 212 осіб;

- летальних випадків - 94 838;

- проведено ПЛР-тестувань - 16 669 943.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ – 251;

Вінницька область – 111;

Волинська область – 126;

Дніпропетровська область – 167;

Донецька область – 120;

Житомирська область – 172;

Закарпатська область – 84;

Запорізька область – 51;

Івано-Франківська область – 135;

Київська область – 196;

Кіровоградська область – 70;

Луганська область – 6;

Львівська область – 164;

Миколаївська область – 82;

Одеська область – 117;

Полтавська область – 90;

Рівненська область – 86;

Сумська область – 106;

Тернопільська область – 134;

Харківська область – 95;

Херсонська область – 22;

Хмельницька область – 123;

Черкаська область – 150;

Чернівецька область – 67;

Чернігівська область – 85.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.

В Україні вже почали міркувати про скорочення терміну дії COVID-сертифіката. Рішення з цього приводу прийматимуть після 10 січня 2022 року, заявила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич. Термін дії сертифіката може бути скорочений з 365 днів до 270.

18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Уже 21 грудня головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що пацієнт, у якого діагностували Омікрон, отримав негативний ПЛР-тест.

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