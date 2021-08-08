Коронавірус в Україні здав назад: число нових заразилися знову впало / Reuters

За 7 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 45, медпрацівників - 11). Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 561 особу;

летальних випадків - 10;

одужало - 235 людей;

За минулу добу протестовано: методом ПЛР-18 276 людини, методом ІФА - 2 923 осіб, експрес-тестами – 11 890 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло 2 259 151 особа; одужали - 2 190 921 особа; смертельних випадків - 53 095; проведено ПЛР-тестувань - 11 528 091.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Херсонській (101), Дніпропетровській (72), м.Київ (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.

Нагадаємо, раніше, 6 серпня 2021 року в Україні було зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 72, медпрацівників - 13).