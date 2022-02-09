Коронавірус в Україні 9 лютого: виявлено понад 38 тисяч нових COVID-випадків

Київ лідирує за кількістю виявлених випадків коронавірусу / Колаж ua.depositphotos.com, pixabay.com

Станом на ранок середи, 9 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 38 тисяч 257 жителів країни (добою раніше було 34 353). Зокрема, захворіли 3308 дітей і 1076 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4385 осіб; летальних випадків - 240; одужали 17 063 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, в Одеській, Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 3864;

Вінницька область - 100;

Волинська область - 1120;

Дніпропетровська область - 2111;

Донецька область – 1881;

Житомирська область – 1557;

Закарпатська область - 978;

Запорізька область - 11431;

Івано- Франківська область - 750;

Київська область - 1314;

Кіровоградська область - 344;

Луганська область - 774;

Львівська область - 2161;

Миколаївська область - 819;

Одеська область - 3587;

Полтавська область - 1454;

Рівненська область - 2006;

Сумська область – 1597;

Тернопільська область - 1011;

Харківська область - 2293;

Херсонська область – 1012;

Хмельницька область – 2093;

Черкаська область - 1120;

Чернівецька область - 929;

Чернігівська область - 1141.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 9 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 4 380 047 осіб;

одужали - 3 713 348 пацієнтів;

летальних випадків - 101 887;

проведено ПЛР-тестувань - 18 758 148.

Зазначимо, як прогнозує Центр економіки охорони здоров'я (KSE), половина регіонів України можуть опинитися в червоній зоні карантину вже цього тижня. У найближчі два тижні очікується настання піку захворюваності на коронавірус в Україні – буде фіксуватися до 55 тисяч випадків на добу.

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З 11 лютого в Закарпатській, Хмельницькій та Луганській областях діятиме червоний рівень епіднебезпеки.

Як повідомляв Главред, глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вже в найближчі два тижні щоденна кількість виявлених хворих на коронавірус може досягти 60 тисяч осіб на добу. Згідно з прогнозом, з сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися і знижуватися.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що пандемія коронавірусу може завершитися в 2022 році.

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