Коронавірус в Україні 9 лютого: виявлено понад 38 тисяч нових COVID-випадків

Найбільше заражень COVID-19 виявили у Києві, в Одеській, Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.
Станом на ранок середи, 9 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 38 тисяч 257 жителів країни (добою раніше було 34 353). Зокрема, захворіли 3308 дітей і 1076 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 4385 осіб; летальних випадків - 240; одужали 17 063 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, в Одеській, Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 3864;
- Вінницька область - 100;
- Волинська область - 1120;
- Дніпропетровська область - 2111;
- Донецька область – 1881;
- Житомирська область – 1557;
- Закарпатська область - 978;
- Запорізька область - 11431;
- Івано- Франківська область - 750;
- Київська область - 1314;
- Кіровоградська область - 344;
- Луганська область - 774;
- Львівська область - 2161;
- Миколаївська область - 819;
- Одеська область - 3587;
- Полтавська область - 1454;
- Рівненська область - 2006;
- Сумська область – 1597;
- Тернопільська область - 1011;
- Харківська область - 2293;
- Херсонська область – 1012;
- Хмельницька область – 2093;
- Черкаська область - 1120;
- Чернівецька область - 929;
- Чернігівська область - 1141.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 4 380 047 осіб;
- одужали - 3 713 348 пацієнтів;
- летальних випадків - 101 887;
- проведено ПЛР-тестувань - 18 758 148.
Зазначимо, як прогнозує Центр економіки охорони здоров'я (KSE), половина регіонів України можуть опинитися в червоній зоні карантину вже цього тижня. У найближчі два тижні очікується настання піку захворюваності на коронавірус в Україні – буде фіксуватися до 55 тисяч випадків на добу.
З 11 лютого в Закарпатській, Хмельницькій та Луганській областях діятиме червоний рівень епіднебезпеки.
Як повідомляв Главред, глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вже в найближчі два тижні щоденна кількість виявлених хворих на коронавірус може досягти 60 тисяч осіб на добу. Згідно з прогнозом, з сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися і знижуватися.
Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що пандемія коронавірусу може завершитися в 2022 році.
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