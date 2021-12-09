Коронавірус в Україні 9 грудня: кількість нових COVID-випадків зросла до понад 12 тисяч за добу

За минулу добу в Україні зафіксували 465 смертей від наслідків коронавірусу. При цьому одужали понад 24 тисячі пацієнтів.
Станом на ранок четверга, 9 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 376 жителів країни. Зокрема, захворіли 1 078 дітей та 194 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 449 осіб; летальних випадків - 465; видужали 24 547 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ – 1198;
- Вінницька область - 488;
- Волинська область - 493;
- Дніпропетровська область - 471;
- Донецька область - 574;
- Житомирська область - 640;
- Закарпатська область - 503;
- Запорізька область - 570;
- Івано-Франківська область - 529;
- Київська область - 484;
- Кіровоградська область - 139;
- Луганська область - 146;
- Львівська область - 745;
- Миколаївська область - 359;
- Одеська область - 1232;
- Полтавська область - 537;
- Рівненська область - 346;
- Сумська область - 288;
- Тернопільська область - 306;
- Харківська область - 566;
- Херсонська область - 137;
- Хмельницька область - 538;
- Черкаська область - 496;
- Чернівецька область - 155;
- Чернігівська область - 436.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 532 357 осіб;
- одужали - 3 133 970 пацієнтів;
- летальних випадків - 89 901;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 199 355.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
Як повідомляв Главред, з 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.
З 7 грудня Київ перейшов до "жовтої" зони карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.
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