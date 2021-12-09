Коронавірус в Україні 9 грудня: кількість нових COVID-випадків зросла до понад 12 тисяч за добу

За минулі 24 години з COVID-19 були госпіталізовані 2449 осіб / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 9 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 376 жителів країни. Зокрема, захворіли 1 078 дітей та 194 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 449 осіб; летальних випадків - 465; видужали 24 547 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих коронавірусом в Україні станом на ранок 9 грудня / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ – 1198;

Вінницька область - 488;

Волинська область - 493;

Дніпропетровська область - 471;

Донецька область - 574;

Житомирська область - 640;

Закарпатська область - 503;

Запорізька область - 570;

Івано-Франківська область - 529;

Київська область - 484;

Кіровоградська область - 139;

Луганська область - 146;

Львівська область - 745;

Миколаївська область - 359;

Одеська область - 1232;

Полтавська область - 537;

Рівненська область - 346;

Сумська область - 288;

Тернопільська область - 306;

Харківська область - 566;

Херсонська область - 137;

Хмельницька область - 538;

Черкаська область - 496;

Чернівецька область - 155;

Чернігівська область - 436.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 532 357 осіб;

одужали - 3 133 970 пацієнтів;

летальних випадків - 89 901;

проведено ПЛР-тестувань - 16 199 355.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

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Як повідомляв Главред, з 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

З 7 грудня Київ перейшов до "жовтої" зони карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.

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