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Коронавірус в Україні 9 грудня: кількість нових COVID-випадків зросла до понад 12 тисяч за добу

9 грудня 2021, 08:25
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За минулу добу в Україні зафіксували 465 смертей від наслідків коронавірусу. При цьому одужали понад 24 тисячі пацієнтів.

коронавірус
За минулі 24 години з COVID-19 були госпіталізовані 2449 осіб / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 9 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 376 жителів країни. Зокрема, захворіли 1 078 дітей та 194 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 449 осіб; летальних випадків - 465; видужали 24 547 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

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Скільки хворих коронавірусом в Україні станом на ранок 9 грудня / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

  • м. Київ – 1198;
  • Вінницька область - 488;
  • Волинська область - 493;
  • Дніпропетровська область - 471;
  • Донецька область - 574;
  • Житомирська область - 640;
  • Закарпатська область - 503;
  • Запорізька область - 570;
  • Івано-Франківська область - 529;
  • Київська область - 484;
  • Кіровоградська область - 139;
  • Луганська область - 146;
  • Львівська область - 745;
  • Миколаївська область - 359;
  • Одеська область - 1232;
  • Полтавська область - 537;
  • Рівненська область - 346;
  • Сумська область - 288;
  • Тернопільська область - 306;
  • Харківська область - 566;
  • Херсонська область - 137;
  • Хмельницька область - 538;
  • Черкаська область - 496;
  • Чернівецька область - 155;
  • Чернігівська область - 436.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 532 357 осіб;
  • одужали - 3 133 970 пацієнтів;
  • летальних випадків - 89 901;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 199 355.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

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Як повідомляв Главред, з 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

З 7 грудня Київ перейшов до "жовтої" зони карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.

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