Коронавірус в Україні 8 лютого: кількість виявлених хворих перевищила 34 тисячі

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Одеській області, в Києві, у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Станом на ранок вівторка, 8 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 34 тисяч 353 жителів країни (добою раніше було 23 378). Зокрема, захворіли 3095 дітей і 955 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2168 осіб; летальних випадків - 255; одужали 15 193 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільше заражень COVID-19 виявили в Одеській області, в Києві, у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 2862;
- Вінницька область - 857;
- Волинська область - 1138;
- Дніпропетровська область - 1960;
- Донецька область - 1532;
- Житомирська область - 739;
- Закарпатська область - 786;
- Запорізька область - 1262;
- Івано-Франківська область - 540;
- Київська область - 1113;
- Кіровоградська область - 328;
- Луганська область - 727;
- Львівська область - 2336;
- Миколаївська область - 862;
- Одеська область - 3921;
- Полтавська область - 1264;
- Рівненська область - 1827;
- Сумська область – 1555;
- Тернопільська область – 1415;
- Харківська область - 2022;
- Херсонська область - 963;
- Хмельницька область - 1210;
- Черкаська область - 1169;
- Чернівецька область - 968;
- Чернігівська область - 997.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 4 341 790 осіб;
- одужали - 3 696 285 пацієнтів;
- летальних випадків - 101 647;
- проведено ПЛР-тестувань - 18 672 736.
Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії.
Зазначимо, за добу 2 лютого коронавірус в Україні встановив попередній антирекорд за весь час пандемії. COVID-19 виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни.
Як повідомляв Главред, глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вже в найближчі два тижні щоденна кількість виявлених хворих коронавірусом може досягти 60 тисяч осіб на добу. Згідно з прогнозом, з сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися і знижуватися.
Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що пандемія коронавірусу може завершитися в 2022 році.
Читайте також:
- "Це безнадійно": Комаровський розніс популярні ліки від коронавірусу
- Україна отримала першу партію пігулок від коронавірусу Молнупіравір - Ляшко
- Як легко заснути при коронавірусі: поради лікарів
- Вбивця штамів-мутантів: у США випробовують супервакцину від коронавірусу
- Є три варіанти подальшої вакцинації від коронавірусу - Кузін