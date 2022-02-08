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Коронавірус в Україні 8 лютого: кількість виявлених хворих перевищила 34 тисячі

8 лютого 2022, 08:28
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Найбільше заражень COVID-19 виявили в Одеській області, в Києві, у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях.

коронавірус
Одужали від коронавірусу за добу понад 15 тисяч осіб / Колаж ua.depositphotos.com, pixaby

Станом на ранок вівторка, 8 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 34 тисяч 353 жителів країни (добою раніше було 23 378). Зокрема, захворіли 3095 дітей і 955 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2168 осіб; летальних випадків - 255; одужали 15 193 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Одеській області, в Києві, у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 2862;
  • Вінницька область - 857;
  • Волинська область - 1138;
  • Дніпропетровська область - 1960;
  • Донецька область - 1532;
  • Житомирська область - 739;
  • Закарпатська область - 786;
  • Запорізька область - 1262;
  • Івано-Франківська область - 540;
  • Київська область - 1113;
  • Кіровоградська область - 328;
  • Луганська область - 727;
  • Львівська область - 2336;
  • Миколаївська область - 862;
  • Одеська область - 3921;
  • Полтавська область - 1264;
  • Рівненська область - 1827;
  • Сумська область – 1555;
  • Тернопільська область – 1415;
  • Харківська область - 2022;
  • Херсонська область - 963;
  • Хмельницька область - 1210;
  • Черкаська область - 1169;
  • Чернівецька область - 968;
  • Чернігівська область - 997.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 8 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 4 341 790 осіб;
  • одужали - 3 696 285 пацієнтів;
  • летальних випадків - 101 647;
  • проведено ПЛР-тестувань - 18 672 736.

Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії.

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Зазначимо, за добу 2 лютого коронавірус в Україні встановив попередній антирекорд за весь час пандемії. COVID-19 виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни.

Як повідомляв Главред, глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вже в найближчі два тижні щоденна кількість виявлених хворих коронавірусом може досягти 60 тисяч осіб на добу. Згідно з прогнозом, з сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися і знижуватися.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що пандемія коронавірусу може завершитися в 2022 році.

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