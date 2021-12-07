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Коронавірус в Україні 7 грудня: добова кількість хворих знизилася до 8,6 тисячі

7 грудня 2021, 08:26
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Коронавірус в Україні за добу виявили у 8 655 жителів країни, жертвами хвороби стали 467 пацієнтів.

коронавірус, лікар
Коронавірус побороли за добу майже 23 тисячі осіб / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 7 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 8 655 жителів країни. Зокрема, захворіли 716 дітей і 200 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 349 осіб; летальних випадків - 467; одужали 22 878 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

  • м. Київ – 1270;
  • Вінницька область – 237;
  • Волинська область – 397;
  • Дніпропетровська область – 183;
  • Донецька область – 689;
  • Житомирська область – 129;
  • Закарпатська область – 292;
  • Запорізька область – 503;
  • Івано-Франківська область – 84;
  • Київська область – 575;
  • Кіровоградська область – 151;
  • Луганська область – 187;
  • Львівська область – 350;
  • Миколаївська область – 347;
  • Одеська область – 368;
  • Полтавська область – 716;
  • Рівненська область – 372;
  • Сумська область – 151;
  • Тернопільська область – 142;
  • Харківська область – 292;
  • Херсонська область – 33;
  • Хмельницька область – 253;
  • Черкаська область – 624;
  • Чернівецька область – 135;
  • Чернігівська область – 175.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 510 610 осіб;
  • одужали - 3 082 619 пацієнтів;
  • летальних випадків - 88 986;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 119 721.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

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Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Як повідомляв Главред, з 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

З 7 грудня Київ переходить в "жовту" зону карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.

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