Коронавірус в Україні 7 грудня: добова кількість хворих знизилася до 8,6 тисячі

Коронавірус побороли за добу майже 23 тисячі осіб / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 7 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 8 655 жителів країни. Зокрема, захворіли 716 дітей і 200 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 349 осіб; летальних випадків - 467; одужали 22 878 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ – 1270;

Вінницька область – 237;

Волинська область – 397;

Дніпропетровська область – 183;

Донецька область – 689;

Житомирська область – 129;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 503;

Івано-Франківська область – 84;

Київська область – 575;

Кіровоградська область – 151;

Луганська область – 187;

Львівська область – 350;

Миколаївська область – 347;

Одеська область – 368;

Полтавська область – 716;

Рівненська область – 372;

Сумська область – 151;

Тернопільська область – 142;

Харківська область – 292;

Херсонська область – 33;

Хмельницька область – 253;

Черкаська область – 624;

Чернівецька область – 135;

Чернігівська область – 175.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 510 610 осіб;

одужали - 3 082 619 пацієнтів;

летальних випадків - 88 986;

проведено ПЛР-тестувань - 16 119 721.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Реклама

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Як повідомляв Главред, з 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

З 7 грудня Київ переходить в "жовту" зону карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.

Читайте також: