Коронавірус в Україні 7 грудня: добова кількість хворих знизилася до 8,6 тисячі

Коронавірус в Україні за добу виявили у 8 655 жителів країни, жертвами хвороби стали 467 пацієнтів.
Станом на ранок вівторка, 7 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 8 655 жителів країни. Зокрема, захворіли 716 дітей і 200 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 1 349 осіб; летальних випадків - 467; одужали 22 878 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ – 1270;
- Вінницька область – 237;
- Волинська область – 397;
- Дніпропетровська область – 183;
- Донецька область – 689;
- Житомирська область – 129;
- Закарпатська область – 292;
- Запорізька область – 503;
- Івано-Франківська область – 84;
- Київська область – 575;
- Кіровоградська область – 151;
- Луганська область – 187;
- Львівська область – 350;
- Миколаївська область – 347;
- Одеська область – 368;
- Полтавська область – 716;
- Рівненська область – 372;
- Сумська область – 151;
- Тернопільська область – 142;
- Харківська область – 292;
- Херсонська область – 33;
- Хмельницька область – 253;
- Черкаська область – 624;
- Чернівецька область – 135;
- Чернігівська область – 175.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 510 610 осіб;
- одужали - 3 082 619 пацієнтів;
- летальних випадків - 88 986;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 119 721.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
Як повідомляв Главред, з 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.
З 7 грудня Київ переходить в "жовту" зону карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.
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