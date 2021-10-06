Коронавірус в Україні 6 жовтня: виявлено понад 12,5 тис. нових хворих, багато заражених дітей

З коронавірусом госпіталізували ще 3745 осіб/ Фото ua.depositphotos.com

Станом на ранок середи, 6 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 662 жителів країни. Зокрема захворіли 1 186 дітей і 271 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 745 осіб; летальних випадків - 320 (добою раніше було 317); одужали - 4 630 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), м. Київ (792) та Запорізькій (783) областях.

Коронавірус у Києві 6 жовтня 2021

Станом на ранок 6 жовтня у столиці зафіксували за минулу добу 792 нових випадків коронавірусу. Це на 232 випадки більше, ніж днем раніше (560 випадків).

Всього в столиці підтверджено 237 337 випадків COVID-19. З початку епідемії в Києві видужали 221 870 осіб (212 за добу); померли 5 474 людини (11 за добу).

Реклама

У Київській області зафіксовано 135 993 випадки COVID-19 (442 нових випадки за добу). З початку епідемії в області видужали 127 906 осіб (211 за добу); померли 2 913 осіб (13 за добу).

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 6 жовтня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях

м. Київ - 792 випадки;

Вінницька область - 275 випадків;

Волинська область - 315 випадків;

Дніпропетровська область - 964 випадки;

Донецька область - 761 випадок;

Житомирська область - 382 випадки;

Закарпатська область - 141 випадок;

Запорізька область - 783 випадки;

Івано-Франківська область - 305 випадків;

Київська область - 442 випадки;

Кіровоградська область - 76 випадків;

Луганська область - 576 випадків;

Львівська область - 645 випадків;

Миколаївська область - 367 випадків;

Одеська область - 1076 випадків;

Полтавська область - 475 випадків;

Рівненська область - 509 випадків;

Сумська область - 441 випадок;

Тернопільська область - 292 випадки;

Харківська область - 1163 випадки;

Херсонська область - 423 випадки;

Хмельницька область - 549 випадків;

Черкаська область - 392 випадки;

Чернівецька область - 484 випадки;

Чернігівська область - 34 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 482 518 осіб;

одужали - 2 273 382 людини;

летальних випадків - 57 526;

проведено ПЛР-тестів - 13 058 358.

Читайте такжеCOVID-19 не під контролем: у ВООЗ заявили, що світ - в епіцентрі пандемії

Детальніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19-за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5

Коронавірус в Україні

Штам Дельта практично витіснив інші штами інфекції. Приблизно 98-99% хворих по всьому світу інфіковані саме цим варіантом коронавірусу. Через нього зростає і захворюваність в Україні. Вчений-біохімік, професор, академік НАН України Сергій Комісаренко розкрив головні особливості індійського штаму коронавірусу. За його словами, головна небезпека Дельта-штаму у його" чіпкості " і дуже швидкому розмноженні в організмі людини.

Пік нової хвилі коронавірусу в Україні може тривати місяць - від середини листопада до середини грудня. Такий прогноз озвучив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

В Україні вже спостерігають збільшення показників захворюваності на COVID-19 у різних регіонах, а пік очікується в кінці жовтня, заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

Читайте такжеІнфекціоніст назвав вакцину, яка зупинить пандемію COVID-19

У Києві можуть запровадити нові карантинні обмеження у зв'язку з погіршенням ситуації із захворюванням на коронавірус, заявив мер столиці Віталій Кличко. У разі запровадження нових обмежень, можуть дозволити бути присутніми на масових заходах, ходити в кафе і ресторани, а також в місця, де є ймовірність близького контакту з великою кількістю людей, лише за наявності QR-коду про вакцинацію.

Індійські лікарі виявили зв'язок між ризиком тяжкого перебігу коронавірусної хвороби і рівнем заліза в організмі. Виявилося, що якщо він високий — нічого хорошого можна не чекати.