Коронавірус в Україні 5 лютого: виявлено 42,5 тисячі хворих за добу

За даними Міністерства охорони здоров'я України, за добу госпіталізували 3 918 осіб; летальних випадків - 85, одужали - 9 628 осіб.
Станом на ранок суботи, 5 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 42 тисяч 553 жителів країни. Зокрема захворіли 4268 дітей і 920 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 3918 осіб; летальних випадків - 185; одужали 9628 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 4 256 208 осіб;
- одужали - 3 669 979 пацієнтів;
- летальних випадків - 101 168;
- проведено ПЛР-тестувань - 18 496 292.
Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії.
Зазначимо, за добу 2 лютого коронавірус в Україні встановив попередній антирекорд за весь час пандемії. COVID-19 виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни. Зокрема, захворіли 4446 дітей.
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Автор: Анна Багрій