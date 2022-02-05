Коронавірус в Україні 5 лютого: виявлено 42,5 тисячі хворих за добу

За добу в лікарню з коронавірусом потрапили майже чотири тисячі осіб / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 5 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 42 тисяч 553 жителів країни. Зокрема захворіли 4268 дітей і 920 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3918 осіб; летальних випадків - 185; одужали 9628 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 4 256 208 осіб;

одужали - 3 669 979 пацієнтів;

летальних випадків - 101 168;

проведено ПЛР-тестувань - 18 496 292.

Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії.

Зазначимо, за добу 2 лютого коронавірус в Україні встановив попередній антирекорд за весь час пандемії. COVID-19 виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни. Зокрема, захворіли 4446 дітей.

Читайте також: