Коронавірус в Україні 4 грудня: кіклькість нових виявлених хворих за добу впала до 13,2 тисячі

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 764 людини / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 4 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 206 жителів країни (днем раніше було 13 777 позитивних тестів). Зокрема, захворіли 1 196 дітей і 200 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 764 людини; летальних випадків - 436; одужали 22 765 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ – 1588;

Вінницька область - 530;

Волинська область - 561;

Дніпропетровська область - 770;

Донецька область - 816;

Житомирська область - 454;

Закарпатська область - 301;

Запорізька область - 499;

Івано-Франківська область - 331;

Київська область - 671;

Кіровоградська область – 187;

Луганська область - 177;

Львівська область - 739;

Миколаївська область - 446;

Одеська область - 848;

Полтавська область - 924;

Рівненська область - 489;

Сумська область - 295;

Тернопільська область - 249;

Харківська область - 408;

Херсонська область – 107;

Хмельницька область - 493;

Черкаська область - 730;

Чернівецька область - 207;

Чернігівська область - 386.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 4 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 490 855 осіб;

одужали - 3 041 385 пацієнтів;

летальних випадків - 88 002;

проведено ПЛР-тестувань - 16 051 772.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

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Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.

Коронавірус в Києві

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

Карантин в Україні

З понеділка, 6 грудня, в Україні набирають чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

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