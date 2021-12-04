Коронавірус в Україні 4 грудня: кіклькість нових виявлених хворих за добу впала до 13,2 тисячі

Найбільше хворих на коронавірус за добу виявили в Києві, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.
Станом на ранок суботи, 4 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 206 жителів країни (днем раніше було 13 777 позитивних тестів). Зокрема, захворіли 1 196 дітей і 200 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 764 людини; летальних випадків - 436; одужали 22 765 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ – 1588;
- Вінницька область - 530;
- Волинська область - 561;
- Дніпропетровська область - 770;
- Донецька область - 816;
- Житомирська область - 454;
- Закарпатська область - 301;
- Запорізька область - 499;
- Івано-Франківська область - 331;
- Київська область - 671;
- Кіровоградська область – 187;
- Луганська область - 177;
- Львівська область - 739;
- Миколаївська область - 446;
- Одеська область - 848;
- Полтавська область - 924;
- Рівненська область - 489;
- Сумська область - 295;
- Тернопільська область - 249;
- Харківська область - 408;
- Херсонська область – 107;
- Хмельницька область - 493;
- Черкаська область - 730;
- Чернівецька область - 207;
- Чернігівська область - 386.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 490 855 осіб;
- одужали - 3 041 385 пацієнтів;
- летальних випадків - 88 002;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 051 772.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.
Коронавірус в Києві
Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.
З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.
Карантин в Україні
З понеділка, 6 грудня, в Україні набирають чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.
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