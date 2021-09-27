Коронавірус в Україні 27 вересня: за минулу добу кількість нових випадків впала до трьох тисяч

До лікарень з коронавірусом потрапили ще майже півтори тисячі українців / ua.depositphotos.com

Станом на ранок понеділка, 27 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 3007 жителів країни. Зокрема, захворіли 286 дітей і 32 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1478 осіб; летальних випадків - 94; одужали 952 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 395 404 людини;

одужали -2 245 144 людини;

летальних випадків - 55 720;

проведено ПЛР-тестів - 12 710 080.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 27 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні

Новий штам Дельта призведе до погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус в Україні, заявив лікар-епідеміолог Андрій Александрін. За його словами, до середини жовтня в Україні очікується зростання смертності.

Українці, які потрапляють до лікарень з коронавірусом, в більшості скаржаться на розлади шлунково-кишкового тракту. При цьому аносмія - втрата смаку і нюху - зустрічається набагато рідше. Про такі симптоми COVID-19 у своїх пацієнтів розповів директор Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Микола Стовбан.

Якщо людина перехворіла на коронавірус, а потім зробила щеплення вакцинами Pfizer або Moderna, то вона може отримати "надлюдський" імунітет до COVID-19, що стійким до інших різновидів коронавірусу. До такого висновку прийшли вчені з Великої Британії.

Гендиректор американської фармкомпанії Pfizer розповів, коли світ зможе повернутися до допандемічного життя. За його прогнозом, це відбудеться впродовж року.