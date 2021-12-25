Коронавірус в Україні 25 грудня: за добу понад 5 тисяч нових COVID-заражень і 268 смертей

Найбільшу кількість заражень виявили в Києві, Донецькій, Львівській, Київській та Полтавській областях.
Станом на ранок п'ятниці, 25 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 5276 жителів країни (добою раніше було 6647). Зокрема, захворіли 378 дітей і 90 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 1689 осіб; летальних випадків - 268; одужали 15 639 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільшу кількість заражень виявили у м. Київ (908), Донецькій (390), Львівській (375), Київській (362) та Полтавській (308) областях.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ - 908;
- Вінницька область - 153;
- Волинська область - 203;
- Дніпропетровська область - 167;
- Донецька область - 390;
- Житомирська область - 117;
- Закарпатська область – 193;
- Запорізька область - 180;
- Івано-Франківська область - 177;
- Київська область - 362;
- Кіровоградська область - 83;
- Луганська область - 55;
- Львівська область - 375;
- Миколаївська область - 127;
- Одеська область - 263;
- Полтавська область - 308;
- Рівненська область - 113;
- Сумська область - 111;
- Тернопільська область - 121;
- Харківська область - 193;
- Херсонська область - 41;
- Хмельницька область - 218;
- Черкаська область - 166;
- Чернівецька область - 102;
- Чернігівська область - 150.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 642 314 осіб;
- одужали - 3 423 933 пацієнта;
- летальних випадків - 94 700;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 656 395.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.
Як повідомляв Главред, 22 грудня генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що загальні програми ревакцинації від коронавірусу в багатих країнах можуть затягнути світову боротьбу з COVID-19.
Коли закінчиться пандемія COVID-19
Епідеміологи прогнозують, що пандемія коронавірусу може завершитися в деяких країнах у 2022 році. Зокрема, мова йде про США, Велику Британію, Португалію та Індію. Жителі цих країн матимуть певне поєднання високого рівня вакцинації та природного імунітету, а COVID може перейти у форму сезонної хвороби.
Експерти одного з найбільших банків світу JP Morgan також погоджуються, що новий 2022 рік ознаменує закінчення пандемії коронавірусу і повне відновлення світової економіки.
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21 грудня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Новий рік 2022 може стати роком припинення пандемії коронавірусу. Надії покладаються на розробку вакцин другого і третього покоління, а також на подальший розвиток протимікробних препаратів та інших інновацій. Експерти ВООЗ припустили, що захворювання на COVID-19 стане відносно легким, і йому можна буде легко запобігти і лікувати.
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