Коронавірус в Україні 23 грудня: понад 7 тисяч нових COVID-заражень і 275 смертей за добу

Коронавірус в Україні не відступає - кількість хворих росте / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 23 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 7312 жителів країни (добою раніше було 6363). Зокрема, захворіли 585 дітей та 182 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1691 особу; летальних випадків - 275; видужала 16 521 особа. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 1211;

Вінницька область – 201;

Волинська область - 221;

Дніпропетровська область - 231;

Донецька область - 531;

Житомирська область - 243;

Закарпатська область - 279;

Запорізька область - 303;

Івано-Франківська область - 298;

Київська область - 355;

Кіровоградська область - 73;

Луганська область - 59;

Львівська область - 417;

Миколаївська область – 198;

Одеська область – 174;

Полтавська область - 495;

Рівненська область - 208;

Сумська область - 228;

Тернопільська область - 246;

Харківська область -259;

Херсонська область - 77;

Хмельницька область - 387;

Черкаська область - 223;

Чернівецька область - 117;

Чернігівська область - 278.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 630 391 осіб;

одужали - 3 393 420 пацієнтів;

летальних випадків - 94 184;

проведено ПЛР-тестувань - 16 598 851.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 23 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Як повідомляв Главред, нова хвиля захворюваності на коронавірус в Україні прогнозується на першу половину лютого. Все залежить від ситуації з вакцинацією. Як заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, четверта хвиля йде на спад. Держава контролює епідеміологічну обстановку.

Карантин в Україні продовжили

Кабінет міністрів продовжив режим адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Обмеження діятимуть щонайменше у першому кварталі наступного року. Правила щодо COVID-сертифікатів для відвідування публічних місць, захисних масок і дотримання соціальної дистанції залишаються в силі.

В Україні впроваджувати загальний локдаун через коронавірус не планують, однак носіння захисних масок буде обов'язковим для українців ще довго, завив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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