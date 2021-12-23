Коронавірус в Україні 23 грудня: понад 7 тисяч нових COVID-заражень і 275 смертей за добу

Найбільше нових заражень за добу зафіксували в Києві, Донецькій, Полтавській, Львівській, Хмельницькій та Київській областях.
Станом на ранок четверга, 23 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 7312 жителів країни (добою раніше було 6363). Зокрема, захворіли 585 дітей та 182 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 1691 особу; летальних випадків - 275; видужала 16 521 особа. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 1211;
- Вінницька область – 201;
- Волинська область - 221;
- Дніпропетровська область - 231;
- Донецька область - 531;
- Житомирська область - 243;
- Закарпатська область - 279;
- Запорізька область - 303;
- Івано-Франківська область - 298;
- Київська область - 355;
- Кіровоградська область - 73;
- Луганська область - 59;
- Львівська область - 417;
- Миколаївська область – 198;
- Одеська область – 174;
- Полтавська область - 495;
- Рівненська область - 208;
- Сумська область - 228;
- Тернопільська область - 246;
- Харківська область -259;
- Херсонська область - 77;
- Хмельницька область - 387;
- Черкаська область - 223;
- Чернівецька область - 117;
- Чернігівська область - 278.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 630 391 осіб;
- одужали - 3 393 420 пацієнтів;
- летальних випадків - 94 184;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 598 851.
Як повідомляв Главред, нова хвиля захворюваності на коронавірус в Україні прогнозується на першу половину лютого. Все залежить від ситуації з вакцинацією. Як заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, четверта хвиля йде на спад. Держава контролює епідеміологічну обстановку.
Карантин в Україні продовжили
Кабінет міністрів продовжив режим адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Обмеження діятимуть щонайменше у першому кварталі наступного року. Правила щодо COVID-сертифікатів для відвідування публічних місць, захисних масок і дотримання соціальної дистанції залишаються в силі.
В Україні впроваджувати загальний локдаун через коронавірус не планують, однак носіння захисних масок буде обов'язковим для українців ще довго, завив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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