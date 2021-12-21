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Коронавірус в Україні 21 грудня: за добу захворіли понад 6 тисяч осіб, померли - 346

21 грудня 2021, 08:27
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Найбільше нових заражень за добу зафіксували у Києві, Полтавській, Донецькій, Запорізькій, Закарпатській та Волинській областях.

коронавірус
Коронавірус перемогли ще майже 19 тисяч осіб за добу / Reuters

Станом на ранок вівторка, 21 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 6 029 жителів країни (добою раніше було 2 536). Зокрема захворіли 390 дітей і 180 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1061 особу; летальних випадків - 346; одужали 18 850 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 1496;
  • Вінницька область - 147;
  • Волинська область - 279;
  • Дніпропетровська область - 118;
  • Донецька область - 413;
  • Житомирська область - 39;
  • Закарпатська область - 282;
  • Запорізька область - 344;
  • Івано-Франківська область - 80;
  • Київська область - 275;
  • Кіровоградська область - 52;
  • Луганська область - 108;
  • Львівська область – 197;
  • Миколаївська область - 165;
  • Одеська область - 142;
  • Полтавська область - 602;
  • Рівненська область - 183;
  • Сумська область – 122;
  • Тернопільська область - 84;
  • Харківська область - 155;
  • Херсонська область - 32;
  • Хмельницька область - 236;
  • Черкаська область - 266;
  • Чернівецька область - 101;
  • Чернігівська область - 111.
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Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 21 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 616 716 осіб;
  • одужали - 3 357 405 пацієнтів;
  • летальних випадків - 93 608;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 532 593.

Омікрон в Україні

У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше.

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська пізніше уточнила, що пацієнт перебував на лікуванні в клініці Оберіг, а варіант Омікрон вдалося виявити завдяки "правильно зібраному епідеміологічному анамнезу".

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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються із симптомами звичайної застуди.

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