Коронавірус в Україні 21 грудня: за добу захворіли понад 6 тисяч осіб, померли - 346

Коронавірус перемогли ще майже 19 тисяч осіб за добу / Reuters

Станом на ранок вівторка, 21 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 6 029 жителів країни (добою раніше було 2 536). Зокрема захворіли 390 дітей і 180 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1061 особу; летальних випадків - 346; одужали 18 850 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 1496;

Вінницька область - 147;

Волинська область - 279;

Дніпропетровська область - 118;

Донецька область - 413;

Житомирська область - 39;

Закарпатська область - 282;

Запорізька область - 344;

Івано-Франківська область - 80;

Київська область - 275;

Кіровоградська область - 52;

Луганська область - 108;

Львівська область – 197;

Миколаївська область - 165;

Одеська область - 142;

Полтавська область - 602;

Рівненська область - 183;

Сумська область – 122;

Тернопільська область - 84;

Харківська область - 155;

Херсонська область - 32;

Хмельницька область - 236;

Черкаська область - 266;

Чернівецька область - 101;

Чернігівська область - 111.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 21 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 616 716 осіб;

одужали - 3 357 405 пацієнтів;

летальних випадків - 93 608;

проведено ПЛР-тестувань - 16 532 593.

Омікрон в Україні

У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше.

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська пізніше уточнила, що пацієнт перебував на лікуванні в клініці Оберіг, а варіант Омікрон вдалося виявити завдяки "правильно зібраному епідеміологічному анамнезу".

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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються із симптомами звичайної застуди.

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