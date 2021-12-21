Коронавірус в Україні 21 грудня: за добу захворіли понад 6 тисяч осіб, померли - 346

Найбільше нових заражень за добу зафіксували у Києві, Полтавській, Донецькій, Запорізькій, Закарпатській та Волинській областях.
Станом на ранок вівторка, 21 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 6 029 жителів країни (добою раніше було 2 536). Зокрема захворіли 390 дітей і 180 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 1061 особу; летальних випадків - 346; одужали 18 850 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 1496;
- Вінницька область - 147;
- Волинська область - 279;
- Дніпропетровська область - 118;
- Донецька область - 413;
- Житомирська область - 39;
- Закарпатська область - 282;
- Запорізька область - 344;
- Івано-Франківська область - 80;
- Київська область - 275;
- Кіровоградська область - 52;
- Луганська область - 108;
- Львівська область – 197;
- Миколаївська область - 165;
- Одеська область - 142;
- Полтавська область - 602;
- Рівненська область - 183;
- Сумська область – 122;
- Тернопільська область - 84;
- Харківська область - 155;
- Херсонська область - 32;
- Хмельницька область - 236;
- Черкаська область - 266;
- Чернівецька область - 101;
- Чернігівська область - 111.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 616 716 осіб;
- одужали - 3 357 405 пацієнтів;
- летальних випадків - 93 608;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 532 593.
Омікрон в Україні
У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше.
Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська пізніше уточнила, що пацієнт перебував на лікуванні в клініці Оберіг, а варіант Омікрон вдалося виявити завдяки "правильно зібраному епідеміологічному анамнезу".
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.
Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються із симптомами звичайної застуди.
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