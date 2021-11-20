Коронавірус в Україні 20 листопада: за добу - 18 тис. нових хворих і 663 жертви COVID-19

Коронавірусна інфекція поступово знижує обороти, але кількість виявлених заражених COVID-19 все одно йде на тисячі.
Станом на ранок суботи, 20 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 250 жителів країни. Зокрема захворіли 1463 дитини і 380 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 3 594 людини; летальних випадків - 664; одужали 21 979 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м. Київ (1484), Дніпропетровській (1870), Запорізькій (1027), Львівській (1017) та Донецькій (1010) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 1484 випадки;
- Вінницька область - 776 випадків;
- Волинська область - 652 випадки;
- Дніпропетровська область - 1870 випадків;
- Донецька область - 1010 випадків;
- Житомирська область - 547 випадків;
- Закарпатська область - 519 випадків;
- Запорізька область - 1027 випадків;
- Івано-Франківська область - 570 випадків;
- Київська область - 965 випадків;
- Кіровоградська область - 234 випадки;
- Луганська область - 255 випадків;
- Львівська область - 1017 випадків;
- Миколаївська область - 907 випадків;
- Одеська область - 840 випадків;
- Полтавська область - 931 випадок;
- Рівненська область - 661 випадок;
- Сумська область - 461 випадок;
- Тернопільська область - 336 випадків;
- Харківська область - 657 випадків;
- Херсонська область - 222 випадки;
- Хмельницька область - 735 випадків;
- Черкаська область - 704 випадки;
- Чернівецька область - 203 випадки;
- Чернігівська область - 667 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 322 308 осіб;
- одужали - 748 500 пацієнтів;
- летальних випадків - 80 895;
- проведено ПЛР-тестів - 15 511 371.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
Коронавірус в Києві
Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.
З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.
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