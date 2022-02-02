Коронавірус в Україні 2 лютого: за добу кількість нових COVID-хворих перевищила 35 тисяч

Найбільше заражень COVID-19 виявили у Львівській та Одеській областях, у Києві, а також на Харківщині та Хмельниччині.
Станом на ранок середи, 2 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 35 тисяч і 14 жителів країни (добою раніше було 30 768 виявлених хворих). Зокрема, захворіли 4190 дітей і 940 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 4314 осіб; летальних випадків - 204; одужали 9 894 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільше заражень COVID-19 виявили у Львівській та Одеській областях, у Києві, а також на Харківщині та Хмельниччині.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 2499;
- Вінницька область - 1252;
- Волинська область - 1016;
- Дніпропетровська область - 1732;
- Донецька область - 1558;
- Житомирська область – 1581;
- Закарпатська область - 773;
- Запорізька область - 963;
- Івано-Франківська область - 1330;
- Київська область - 1409;
- Кіровоградська область - 310;
- Луганська область - 869;
- Львівська область - 2953;
- Миколаївська область - 816;
- Одеська область - 2725;
- Полтавська область - 1171;
- Рівненська область - 1695;
- Сумська область – 1499;
- Тернопільська область – 1329;
- Харківська область - 2121;
- Херсонська область - 837;
- Хмельницька область - 1766;
- Черкаська область - 940;
- Чернівецька область - 988;
- Чернігівська область - 882.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 4 130 277 осіб;
- одужали - 3 641 474 пацієнта;
- летальних випадків - 100 599;
- проведено ПЛР-тестувань - 18 206 854.
Зазначимо, 29 січня коронавірус в Україні встановив абсолютний антирекорд за весь час пандемії. За добу COVID-19 виявили у 37 351 жителя країни - такої кількості хворих не було за весь час пандемії. Зокрема, захворіла 5 341 дитина.
Зазначимо, "червона" зона карантину в Україні може істотно розширитися. За даними аналітика центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Катерини Кузьмінової, під загрозою входження в "червону" зону опинилися дев'ять областей: Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська, Хмельницька.
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