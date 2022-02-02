Коронавірус в Україні 2 лютого: за добу кількість нових COVID-хворих перевищила 35 тисяч

З коронавірусом було госпіталізовано понад чотири тисячі осіб / Колаж ua.depositphotos.com

Станом на ранок середи, 2 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 35 тисяч і 14 жителів країни (добою раніше було 30 768 виявлених хворих). Зокрема, захворіли 4190 дітей і 940 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4314 осіб; летальних випадків - 204; одужали 9 894 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили у Львівській та Одеській областях, у Києві, а також на Харківщині та Хмельниччині.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 2499;

Вінницька область - 1252;

Волинська область - 1016;

Дніпропетровська область - 1732;

Донецька область - 1558;

Житомирська область – 1581;

Закарпатська область - 773;

Запорізька область - 963;

Івано-Франківська область - 1330;

Київська область - 1409;

Кіровоградська область - 310;

Луганська область - 869;

Львівська область - 2953;

Миколаївська область - 816;

Одеська область - 2725;

Полтавська область - 1171;

Рівненська область - 1695;

Сумська область – 1499;

Тернопільська область – 1329;

Харківська область - 2121;

Херсонська область - 837;

Хмельницька область - 1766;

Черкаська область - 940;

Чернівецька область - 988;

Чернігівська область - 882.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 2 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 4 130 277 осіб;

одужали - 3 641 474 пацієнта;

летальних випадків - 100 599;

проведено ПЛР-тестувань - 18 206 854.

Зазначимо, 29 січня коронавірус в Україні встановив абсолютний антирекорд за весь час пандемії. За добу COVID-19 виявили у 37 351 жителя країни - такої кількості хворих не було за весь час пандемії. Зокрема, захворіла 5 341 дитина.

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Зазначимо, "червона" зона карантину в Україні може істотно розширитися. За даними аналітика центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Катерини Кузьмінової, під загрозою входження в "червону" зону опинилися дев'ять областей: Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська, Хмельницька.

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