Коронавірус в Україні 18 грудня: виявлено 7,5 тис. нових хворих і 288 смертей за добу

За минулі 24 години було госпіталізовано з коронавірусом 2018 осіб / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 18 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 7 503 жителів країни (добою раніше було 8 899). Зокрема, захворіли 674 дитини і 154 медпрацівника.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 018 осіб; летальних випадків - 288; одужали 18 534 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 1395;

Вінницька область - 226;

Волинська область - 327;

Дніпропетровська область - 319;

Донецька область - 325;

Житомирська область - 186;

Закарпатська область - 260;

Запорізька область - 375;

Івано-Франківська область - 222;

Київська область - 390;

Кіровоградська область – 109;

Луганська область - 72;

Львівська область - 370;

Миколаївська область - 223;

Одеська область - 389;

Полтавська область - 443;

Рівненська область - 197;

Сумська область - 143;

Тернопільська область – 175;

Харківська область - 278;

Херсонська область - 95;

Хмельницька область - 293;

Черкаська область - 316;

Чернівецька область - 178;

Чернігівська область - 197.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 18 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 604 549 осіб;

одужали - 3 324 999 пацієнтів;

летальних випадків - 92 929;

проведено ПЛР-тестувань - 16 474 655.

Як повідомляв Главред, зростання захворюваності на коронавірус в Україні може статися в лютому наступного року. До кінця січня кількість заражень має зменшуватися. Подальші прогнози щодо епідеміологічної ситуації залежать від появи штаму Омікрон і темпів прищепної кампанії, заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

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Кабінет міністрів продовжив режим адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Обмеження діятимуть щонайменше у першому кварталі наступного року. Правила щодо covid-сертифікатів для відвідування публічних місць, захисних масок і дотримання соціальної дистанції залишаються в силі.

В Україні впроваджувати загальний локдаун з-за коронавіруса не планують, однак носіння захисних масок буде обов'язковим для українців ще довго, завив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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