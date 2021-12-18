Коронавірус в Україні 18 грудня: виявлено 7,5 тис. нових хворих і 288 смертей за добу

Найбільше хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Києві, Полтавській, Київській, Одеській, Запорізькій та Львівській областях.
Станом на ранок суботи, 18 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 7 503 жителів країни (добою раніше було 8 899). Зокрема, захворіли 674 дитини і 154 медпрацівника.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 018 осіб; летальних випадків - 288; одужали 18 534 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 1395;
- Вінницька область - 226;
- Волинська область - 327;
- Дніпропетровська область - 319;
- Донецька область - 325;
- Житомирська область - 186;
- Закарпатська область - 260;
- Запорізька область - 375;
- Івано-Франківська область - 222;
- Київська область - 390;
- Кіровоградська область – 109;
- Луганська область - 72;
- Львівська область - 370;
- Миколаївська область - 223;
- Одеська область - 389;
- Полтавська область - 443;
- Рівненська область - 197;
- Сумська область - 143;
- Тернопільська область – 175;
- Харківська область - 278;
- Херсонська область - 95;
- Хмельницька область - 293;
- Черкаська область - 316;
- Чернівецька область - 178;
- Чернігівська область - 197.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 604 549 осіб;
- одужали - 3 324 999 пацієнтів;
- летальних випадків - 92 929;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 474 655.
Як повідомляв Главред, зростання захворюваності на коронавірус в Україні може статися в лютому наступного року. До кінця січня кількість заражень має зменшуватися. Подальші прогнози щодо епідеміологічної ситуації залежать від появи штаму Омікрон і темпів прищепної кампанії, заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.
Кабінет міністрів продовжив режим адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Обмеження діятимуть щонайменше у першому кварталі наступного року. Правила щодо covid-сертифікатів для відвідування публічних місць, захисних масок і дотримання соціальної дистанції залишаються в силі.
В Україні впроваджувати загальний локдаун з-за коронавіруса не планують, однак носіння захисних масок буде обов'язковим для українців ще довго, завив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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