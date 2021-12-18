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Коронавірус в Україні 18 грудня: виявлено 7,5 тис. нових хворих і 288 смертей за добу

18 грудня 2021, 08:30
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Найбільше хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Києві, Полтавській, Київській, Одеській, Запорізькій та Львівській областях.

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За минулі 24 години було госпіталізовано з коронавірусом 2018 осіб / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 18 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 7 503 жителів країни (добою раніше було 8 899). Зокрема, захворіли 674 дитини і 154 медпрацівника.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 018 осіб; летальних випадків - 288; одужали 18 534 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 1395;
  • Вінницька область - 226;
  • Волинська область - 327;
  • Дніпропетровська область - 319;
  • Донецька область - 325;
  • Житомирська область - 186;
  • Закарпатська область - 260;
  • Запорізька область - 375;
  • Івано-Франківська область - 222;
  • Київська область - 390;
  • Кіровоградська область – 109;
  • Луганська область - 72;
  • Львівська область - 370;
  • Миколаївська область - 223;
  • Одеська область - 389;
  • Полтавська область - 443;
  • Рівненська область - 197;
  • Сумська область - 143;
  • Тернопільська область – 175;
  • Харківська область - 278;
  • Херсонська область - 95;
  • Хмельницька область - 293;
  • Черкаська область - 316;
  • Чернівецька область - 178;
  • Чернігівська область - 197.
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Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 18 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 604 549 осіб;
  • одужали - 3 324 999 пацієнтів;
  • летальних випадків - 92 929;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 474 655.

Як повідомляв Главред, зростання захворюваності на коронавірус в Україні може статися в лютому наступного року. До кінця січня кількість заражень має зменшуватися. Подальші прогнози щодо епідеміологічної ситуації залежать від появи штаму Омікрон і темпів прищепної кампанії, заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

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Кабінет міністрів продовжив режим адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Обмеження діятимуть щонайменше у першому кварталі наступного року. Правила щодо covid-сертифікатів для відвідування публічних місць, захисних масок і дотримання соціальної дистанції залишаються в силі.

В Україні впроваджувати загальний локдаун з-за коронавіруса не планують, однак носіння захисних масок буде обов'язковим для українців ще довго, завив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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