Коронавірус в Україні 17 грудня: за добу 8,9 тис. нових хворих і 328 смертей

З коронавірусом госпіталізовано за добу 2028 осіб / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 17 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 8 899 жителів країни (добою раніше було 9 590). Зокрема захворіли 779 дітей та 98 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2028 осіб; летальних випадків - 328; одужали 21 650 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 1385;

Вінницька область - 334;

Волинська область - 412;

Дніпропетровська область - 355;

Донецька область - 564;

Житомирська область - 218;

Закарпатська область - 287;

Запорізька область - 559;

Івано-Франківська область - 193;

Київська область - 392;

Кіровоградська область – 130;

Луганська область - 93;

Львівська область - 401;

Миколаївська область - 332;

Одеська область - 556;

Полтавська область - 527;

Рівненська область - 264;

Сумська область - 239;

Тернопільська область – 198;

Харківська область - 294;

Херсонська область - 80;

Хмельницька область - 367;

Черкаська область - 318;

Чернівецька область - 151;

Чернігівська область - 250.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 17 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Як повідомляв Главред, зростання захворюваності на коронавірус в Україні може статися в лютому наступного року. До кінця січня кількість заражень має зменшуватися. Подальші прогнози щодо епідеміологічної ситуації залежать від появи штаму Омікрон і темпів прищепної кампанії, заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

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В Україні новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися дуже скоро. У Раді національної безпеки і оборони України припускають, що це можливо на поточному тижні з 13 по 19 грудня.

Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються із симптомами звичайної застуди.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 597 046 осіб;

одужали - 3 306 465 пацієнтів;

летальних випадків - 92 641;

проведено ПЛР-тестувань - 16 439 563.

Карантин в Україні продовжили

Кабінет міністрів продовжив режим адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Обмеження діятимуть щонайменше першому кварталі наступного року. Правила щодо covid-сертифікатів для відвідування публічних місць, захисних масок і дотримання соціальної дистанції залишаються в силі.

В Україні впроваджувати загальний локдаун через коронавірус не мають наміру, однак носіння захисних масок буде обов'язковим для українців ще довго, завив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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