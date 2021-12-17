Коронавірус в Україні 17 грудня: за добу 8,9 тис. нових хворих і 328 смертей

Найбільше хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Києві, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Полтавській та Волинській областях.
Станом на ранок п'ятниці, 17 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 8 899 жителів країни (добою раніше було 9 590). Зокрема захворіли 779 дітей та 98 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2028 осіб; летальних випадків - 328; одужали 21 650 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 1385;
- Вінницька область - 334;
- Волинська область - 412;
- Дніпропетровська область - 355;
- Донецька область - 564;
- Житомирська область - 218;
- Закарпатська область - 287;
- Запорізька область - 559;
- Івано-Франківська область - 193;
- Київська область - 392;
- Кіровоградська область – 130;
- Луганська область - 93;
- Львівська область - 401;
- Миколаївська область - 332;
- Одеська область - 556;
- Полтавська область - 527;
- Рівненська область - 264;
- Сумська область - 239;
- Тернопільська область – 198;
- Харківська область - 294;
- Херсонська область - 80;
- Хмельницька область - 367;
- Черкаська область - 318;
- Чернівецька область - 151;
- Чернігівська область - 250.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Як повідомляв Главред, зростання захворюваності на коронавірус в Україні може статися в лютому наступного року. До кінця січня кількість заражень має зменшуватися. Подальші прогнози щодо епідеміологічної ситуації залежать від появи штаму Омікрон і темпів прищепної кампанії, заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.
В Україні новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися дуже скоро. У Раді національної безпеки і оборони України припускають, що це можливо на поточному тижні з 13 по 19 грудня.
Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються із симптомами звичайної застуди.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 597 046 осіб;
- одужали - 3 306 465 пацієнтів;
- летальних випадків - 92 641;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 439 563.
Карантин в Україні продовжили
Кабінет міністрів продовжив режим адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Обмеження діятимуть щонайменше першому кварталі наступного року. Правила щодо covid-сертифікатів для відвідування публічних місць, захисних масок і дотримання соціальної дистанції залишаються в силі.
В Україні впроваджувати загальний локдаун через коронавірус не мають наміру, однак носіння захисних масок буде обов'язковим для українців ще довго, завив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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