Коронавірус в Україні 16 лютого виявили у 31,5 тис. осіб: названо найзараженіші регіони

Коронавірусом в Україні заразилася ще понад 31 тисяча осіб / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 16 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 31 513 жителів країни (добою раніше було 29 724). Зокреема, захворіли 2 872 дитини і 992 медпрацівника.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 640 осіб; летальних випадків - 310; одужали 27 684 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Полтавській областях.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 4378;

Вінницька область - 667;

Волинська область - 1012;

Дніпропетровська область - 1952;

Донецька область - 1757;

Житомирська область - 957;

Закарпатська область - 492;

Запорізька область - 1597;

Івано-Франківська область - 542;

Київська область - 1259;

Кіровоградська область - 541;

Луганська область - 738;

Львівська область - 919;

Миколаївська область - 928;

Одеська область - 2847;

Полтавська область - 1523;

Рівненська область -1007;

Сумська область – 1159;

Тернопільська область - 624;

Харківська область - 1765;

Херсонська область - 785;

Хмельницька область - 1439;

Черкаська область - 1112;

Чернівецька область - 429;

Чернігівська область - 1084.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 16 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 4 603 930 осіб;

одужали - 3 839 314 пацієнтів;

летальних випадків - 103 565;

проведено ПЛР-тестувань - 19 176 424.

Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії.

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Глава МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що щоденна кількість виявлених хворих на коронавірус може досягти 60 тисяч осіб на добу. Згідно з прогнозом, з сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися і знижуватися.

14 лютого Ляшко повідомив, що в Україні вперше за січень і лютий в деякій мірі стабілізувалася ситуація з рівнем захворюваності на коронавірус COVID-19. Причому рівень захворюваності почав стабілізуватися щонайменше на тиждень раніше, ніж прогнозували аналітики МОЗ.

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