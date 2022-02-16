Коронавірус в Україні 16 лютого виявили у 31,5 тис. осіб: названо найзараженіші регіони

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Полтавській областях.
Станом на ранок середи, 16 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 31 513 жителів країни (добою раніше було 29 724). Зокреема, захворіли 2 872 дитини і 992 медпрацівника.
За минулі 24 години було госпіталізовано 3 640 осіб; летальних випадків - 310; одужали 27 684 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Полтавській областях.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 4378;
- Вінницька область - 667;
- Волинська область - 1012;
- Дніпропетровська область - 1952;
- Донецька область - 1757;
- Житомирська область - 957;
- Закарпатська область - 492;
- Запорізька область - 1597;
- Івано-Франківська область - 542;
- Київська область - 1259;
- Кіровоградська область - 541;
- Луганська область - 738;
- Львівська область - 919;
- Миколаївська область - 928;
- Одеська область - 2847;
- Полтавська область - 1523;
- Рівненська область -1007;
- Сумська область – 1159;
- Тернопільська область - 624;
- Харківська область - 1765;
- Херсонська область - 785;
- Хмельницька область - 1439;
- Черкаська область - 1112;
- Чернівецька область - 429;
- Чернігівська область - 1084.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 4 603 930 осіб;
- одужали - 3 839 314 пацієнтів;
- летальних випадків - 103 565;
- проведено ПЛР-тестувань - 19 176 424.
Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії.
Глава МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що щоденна кількість виявлених хворих на коронавірус може досягти 60 тисяч осіб на добу. Згідно з прогнозом, з сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися і знижуватися.
14 лютого Ляшко повідомив, що в Україні вперше за січень і лютий в деякій мірі стабілізувалася ситуація з рівнем захворюваності на коронавірус COVID-19. Причому рівень захворюваності почав стабілізуватися щонайменше на тиждень раніше, ніж прогнозували аналітики МОЗ.
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