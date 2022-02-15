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Коронавірус в Україні 15 лютого: за добу кількість хворих і жертв COVID-19 зросла удвічі

15 лютого 2022, 08:26
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В Україні виявили ще майже 30 тисяч заражених коронавірусом, найбільше - у Києві. При цьому померли впродовж доби понад триста пацієнтів.

коронавірус
Названо топ-5 регіонів в Україні, де найбільше заражень COVID-19 / Фото УНІАН

Станом на ранок вівторка, 15 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 29 724 жителів країни (добою раніше було 16 993). Зокрема, захворіли 2393 дітей і 884 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1889 осіб; летальних випадків - 305; видужали 23 235 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 4584;
  • Вінницька область - 724;
  • Волинська область - 1179;
  • Дніпропетровська область - 2446;
  • Донецька область - 1458;
  • Житомирська область - 626;
  • Закарпатська область - 472;
  • Запорізька область - 1340;
  • Івано-Франківська область - 317;
  • Київська область - 1228;
  • Кіровоградська область - 432;
  • Луганська область - 772;
  • Львівська область - 999;
  • Миколаївська область - 954;
  • Одеська область - 3315;
  • Полтавська область - 1375;
  • Рівненська область - 794;
  • Сумська область - 794;
  • Тернопільська область - 344;
  • Харківська область - 1354;
  • Херсонська область - 475;
  • Хмельницька область - 679;
  • Черкаська область - 1192;
  • Чернівецька область - 648;
  • Чернігівська область - 1223.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 15 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 4 572 417 осіб;
  • одужали - 3 811 630 пацієнтів;
  • летальних випадків - 103 255;
  • проведено ПЛР-тестувань - 19 113 493.

Як повідомляв Главред, 14 лютого глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні вперше за січень і лютий в деякій мірі стабілізувалася ситуація з рівнем захворюваності на коронавірус COVID-19. Причому рівень захворюваності почав стабілізуватися щонайменше на тиждень раніше, ніж прогнозували аналітики МОЗ.

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Раніше Ляшко заявляв, що щоденна кількість виявлених хворих на коронавірус може досягти 60 тисяч осіб на добу. Згідно з прогнозом, з сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися і знижуватися.

Також міністр охорони здоров'я прогнозував, що пандемія коронавірусу може завершитися в 2022 році.

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