Коронавірус в Україні 15 лютого: за добу кількість хворих і жертв COVID-19 зросла удвічі

Названо топ-5 регіонів в Україні, де найбільше заражень COVID-19 / Фото УНІАН

Станом на ранок вівторка, 15 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 29 724 жителів країни (добою раніше було 16 993). Зокрема, захворіли 2393 дітей і 884 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1889 осіб; летальних випадків - 305; видужали 23 235 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 4584;

Вінницька область - 724;

Волинська область - 1179;

Дніпропетровська область - 2446;

Донецька область - 1458;

Житомирська область - 626;

Закарпатська область - 472;

Запорізька область - 1340;

Івано-Франківська область - 317;

Київська область - 1228;

Кіровоградська область - 432;

Луганська область - 772;

Львівська область - 999;

Миколаївська область - 954;

Одеська область - 3315;

Полтавська область - 1375;

Рівненська область - 794;

Сумська область - 794;

Тернопільська область - 344;

Харківська область - 1354;

Херсонська область - 475;

Хмельницька область - 679;

Черкаська область - 1192;

Чернівецька область - 648;

Чернігівська область - 1223.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 15 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 4 572 417 осіб;

одужали - 3 811 630 пацієнтів;

летальних випадків - 103 255;

проведено ПЛР-тестувань - 19 113 493.

Як повідомляв Главред, 14 лютого глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні вперше за січень і лютий в деякій мірі стабілізувалася ситуація з рівнем захворюваності на коронавірус COVID-19. Причому рівень захворюваності почав стабілізуватися щонайменше на тиждень раніше, ніж прогнозували аналітики МОЗ.

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Раніше Ляшко заявляв, що щоденна кількість виявлених хворих на коронавірус може досягти 60 тисяч осіб на добу. Згідно з прогнозом, з сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися і знижуватися.

Також міністр охорони здоров'я прогнозував, що пандемія коронавірусу може завершитися в 2022 році.

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