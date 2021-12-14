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Коронавірус в Україні 14 грудня: кількість нових COVID-випадків зросла до понад 7 тисяч за добу

14 грудня 2021, 08:41

Найбільше хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Києві, Полтавській, Черкаській, Донецькій та Запорізькій областях.

коронавірус, карантин
В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 7283 людини / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 14 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 7283 жителів країни (добою раніше було 4073). Зокрема, захворіли 566 дітей та 134 медпрацівники.

За минулі 24 години були госпіталізовані 1123 людини; летальних випадків - 387; одужали 27 130 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 1066;
  • Вінницька область - 100;
  • Волинська область - 365;
  • Дніпропетровська область - 299;
  • Донецька область - 541;
  • Житомирська область - 37;
  • Закарпатська область - 273;
  • Запорізька область - 405;
  • Івано-Франківська область - 164;
  • Київська область - 374;
  • Кіровоградська область – 153;
  • Луганська область - 144;
  • Львівська область - 169;
  • Миколаївська область - 309;
  • Одеська область - 404;
  • Полтавська область - 751;
  • Рівненська область - 246;
  • Сумська область – 144;
  • Тернопільська область - 85;
  • Харківська область - 177;
  • Херсонська область - 21;
  • Хмельницька область - 234;
  • Черкаська область - 602;
  • Чернівецька область - 90;
  • Чернігівська область - 130.
Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 14 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 570 448 осіб;
  • одужали - 3 233 009 пацієнтів;
  • летальних випадків - 91 602;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 333 417.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

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Як повідомляв Главред, з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнулися правил карантину в "жовтій" зоні.

З 7 грудня Київ перейшов до "жовтої" зони карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.

Тим часом в Україні поки не поспішають послаблювати карантин, щоб не допустити нової хвилі коронавірусу, сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.

Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.

При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.

Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.

Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.

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