Коронавірус в Україні 14 грудня: кількість нових COVID-випадків зросла до понад 7 тисяч за добу

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 7283 людини / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 14 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 7283 жителів країни (добою раніше було 4073). Зокрема, захворіли 566 дітей та 134 медпрацівники.

За минулі 24 години були госпіталізовані 1123 людини; летальних випадків - 387; одужали 27 130 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 1066;

Вінницька область - 100;

Волинська область - 365;

Дніпропетровська область - 299;

Донецька область - 541;

Житомирська область - 37;

Закарпатська область - 273;

Запорізька область - 405;

Івано-Франківська область - 164;

Київська область - 374;

Кіровоградська область – 153;

Луганська область - 144;

Львівська область - 169;

Миколаївська область - 309;

Одеська область - 404;

Полтавська область - 751;

Рівненська область - 246;

Сумська область – 144;

Тернопільська область - 85;

Харківська область - 177;

Херсонська область - 21;

Хмельницька область - 234;

Черкаська область - 602;

Чернівецька область - 90;

Чернігівська область - 130.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 14 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 570 448 осіб;

одужали - 3 233 009 пацієнтів;

летальних випадків - 91 602;

проведено ПЛР-тестувань - 16 333 417.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Реклама

Як повідомляв Главред, з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнулися правил карантину в "жовтій" зоні.

З 7 грудня Київ перейшов до "жовтої" зони карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.

Тим часом в Україні поки не поспішають послаблювати карантин, щоб не допустити нової хвилі коронавірусу, сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Читайте також: