Коронавірус в Україні 14 грудня: кількість нових COVID-випадків зросла до понад 7 тисяч за добу

Найбільше хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Києві, Полтавській, Черкаській, Донецькій та Запорізькій областях.
Станом на ранок вівторка, 14 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 7283 жителів країни (добою раніше було 4073). Зокрема, захворіли 566 дітей та 134 медпрацівники.
За минулі 24 години були госпіталізовані 1123 людини; летальних випадків - 387; одужали 27 130 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 1066;
- Вінницька область - 100;
- Волинська область - 365;
- Дніпропетровська область - 299;
- Донецька область - 541;
- Житомирська область - 37;
- Закарпатська область - 273;
- Запорізька область - 405;
- Івано-Франківська область - 164;
- Київська область - 374;
- Кіровоградська область – 153;
- Луганська область - 144;
- Львівська область - 169;
- Миколаївська область - 309;
- Одеська область - 404;
- Полтавська область - 751;
- Рівненська область - 246;
- Сумська область – 144;
- Тернопільська область - 85;
- Харківська область - 177;
- Херсонська область - 21;
- Хмельницька область - 234;
- Черкаська область - 602;
- Чернівецька область - 90;
- Чернігівська область - 130.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 570 448 осіб;
- одужали - 3 233 009 пацієнтів;
- летальних випадків - 91 602;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 333 417.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
Як повідомляв Главред, з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнулися правил карантину в "жовтій" зоні.
З 7 грудня Київ перейшов до "жовтої" зони карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.
Тим часом в Україні поки не поспішають послаблювати карантин, щоб не допустити нової хвилі коронавірусу, сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.
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