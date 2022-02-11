Коронавірус в Україні 11 лютого: за добу - понад 41 тисяча нових випадків COVID-19

Коронавірус побороли понад 20 тисяч пацієнтів / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 11 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 41 тисячі 229 жителів країни (добою раніше було 41 694). Зокрема, захворіли 3369 дітей та 1101 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3936 осіб; летальних випадків - 236; одужали 20 850 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Одеській області, в Києві, в Житомирській, Дніпропетровській та Львівській областях.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 3880;

Вінницька область - 1001;

Волинська область - 1118;

Дніпропетровська область - 2420;

Донецька область - 1545;

Житомирська область - 2602;

Закарпатська область - 928;

Запорізька область - 1423;

Івано-Франківська область - 1441;

Київська область - 1373;

Кіровоградська область - 494;

Луганська область - 756;

Львівська область - 2280;

Миколаївська область - 957;

Одеська область - 3918;

Полтавська область - 1523;

Рівненська область - 1917;

Сумська область – 1471;

Тернопільська область – 1379;

Харківська область – 2016;

Херсонська область – 1373;

Хмельницька область - 2109;

Черкаська область - 1232;

Чернівецька область - 1062;

Чернігівська область - 1476.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 11 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 4 462 970 осіб;

одужали - 3 750 826 пацієнтів;

летальних випадків - 102 403;

проведено ПЛР-тестувань - 18 920 897.

Як повідомляв Главред, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна вже вийшла на пік захворюваності на коронавірус. За добу фіксується по 41 тисячі заражень. Однак особливість цієї хвилі полягає в тому, що кількість випадків інфікування зростає, водночас не збільшується кількість госпіталізацій. При такій ситуації знижується навантаження на стаціонарну медичну допомогу. Локдауну в країні не буде, а для ослаблення карантину з'явиться можливість після того, як рівень вакцинації по країні складе 70%.

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Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії.

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