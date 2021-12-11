Коронавірус в Україні 11 грудня: понад 10 тисяч нових випадків і 446 смертей

Київ лідирує за кількістю нових виявлених хворих за добу / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 11 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 10 133 жителів країни. Зокрема захворіла 991 дитина і 199 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 307 осіб; летальних випадків - 446; видужали 25 861 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 1203;

Вінницька область - 378;

Волинська область - 573;

Дніпропетровська область - 566;

Донецька область - 571;

Житомирська область - 214;

Закарпатська область - 329;

Запорізька область - 513;

Івано-Франківська область - 252;

Київська область - 567;

Кіровоградська область – 162;

Луганська область - 115;

Львівська область - 581;

Миколаївська область - 323;

Одеська область - 697;

Полтавська область - 597;

Рівненська область - 323;

Сумська область - 309;

Тернопільська область - 172;

Харківська область - 328;

Херсонська область - 94;

Хмельницька область - 274;

Черкаська область - 597;

Чернівецька область - 115;

Чернігівська область - 280.

Скільки хворих на коронавірус в Україні станом на ранок 11 грудня / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 553 817 осіб;

одужали - 3 184 287 пацієнтів;

летальних випадків - 2 90 789;

проведено ПЛР-тестувань - 16 274 905.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

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Як повідомляв Главред, з 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

З 7 грудня Київ перейшов у "жовту" зону карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.

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