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Коронавірус в Україні 11 грудня: понад 10 тисяч нових випадків і 446 смертей

11 грудня 2021, 08:22
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Найбільше хворих коронавірусом за минулу добу виявили в Києві, Одеській, Черкаській, Львівській та Волинській областях.

коронавірус
Київ лідирує за кількістю нових виявлених хворих за добу / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 11 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 10 133 жителів країни. Зокрема захворіла 991 дитина і 199 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 307 осіб; летальних випадків - 446; видужали 25 861 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 1203;
  • Вінницька область - 378;
  • Волинська область - 573;
  • Дніпропетровська область - 566;
  • Донецька область - 571;
  • Житомирська область - 214;
  • Закарпатська область - 329;
  • Запорізька область - 513;
  • Івано-Франківська область - 252;
  • Київська область - 567;
  • Кіровоградська область – 162;
  • Луганська область - 115;
  • Львівська область - 581;
  • Миколаївська область - 323;
  • Одеська область - 697;
  • Полтавська область - 597;
  • Рівненська область - 323;
  • Сумська область - 309;
  • Тернопільська область - 172;
  • Харківська область - 328;
  • Херсонська область - 94;
  • Хмельницька область - 274;
  • Черкаська область - 597;
  • Чернівецька область - 115;
  • Чернігівська область - 280.
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Скільки хворих на коронавірус в Україні станом на ранок 11 грудня / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 553 817 осіб;
  • одужали - 3 184 287 пацієнтів;
  • летальних випадків - 2 90 789;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 274 905.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

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Як повідомляв Главред, з 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

З 7 грудня Київ перейшов у "жовту" зону карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.

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