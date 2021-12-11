Коронавірус в Україні 11 грудня: понад 10 тисяч нових випадків і 446 смертей

Найбільше хворих коронавірусом за минулу добу виявили в Києві, Одеській, Черкаській, Львівській та Волинській областях.
Станом на ранок суботи, 11 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 10 133 жителів країни. Зокрема захворіла 991 дитина і 199 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 307 осіб; летальних випадків - 446; видужали 25 861 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 1203;
- Вінницька область - 378;
- Волинська область - 573;
- Дніпропетровська область - 566;
- Донецька область - 571;
- Житомирська область - 214;
- Закарпатська область - 329;
- Запорізька область - 513;
- Івано-Франківська область - 252;
- Київська область - 567;
- Кіровоградська область – 162;
- Луганська область - 115;
- Львівська область - 581;
- Миколаївська область - 323;
- Одеська область - 697;
- Полтавська область - 597;
- Рівненська область - 323;
- Сумська область - 309;
- Тернопільська область - 172;
- Харківська область - 328;
- Херсонська область - 94;
- Хмельницька область - 274;
- Черкаська область - 597;
- Чернівецька область - 115;
- Чернігівська область - 280.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 553 817 осіб;
- одужали - 3 184 287 пацієнтів;
- летальних випадків - 2 90 789;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 274 905.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
Як повідомляв Главред, з 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.
З 7 грудня Київ перейшов у "жовту" зону карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.
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