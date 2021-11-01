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"Коронавірус розпилюють з літаків": одеський депутат відзначився висловлюванням

1 листопада 2021, 15:32

Як приклад теорії з приводу пандемії коронавірусу депутат Одеської облради Трифон Антов навів знімок, популярний в середовищі шанувальників конспірології.

Ант
Трифон Антов / facebook.com/trifon.antov

Депутат Одеської обласної ради Трифон Антов вважає, що пандемія коронавірусу COVID-19 в регіоні викликана якимись літаками, які розпилюють речовину в повітрі. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Мені багато людей з сіл дзвонять, що бачили такі літаки з цими викидами, і потім дивний запах хімії, прохання у когось є можливість фотографувати або на відео знімати, що б ми зрозуміли насправді те, що відбувається", - написав Антов.

Як приклад Антов навів знімок, популярний в середовищі шанувальників конспірології. Фото підписано: "Ну ось і розкрився обман з коронавірусом. Це ніякий не вірус, а хімічне отруєння з симптомами пневмонії".

Інформація, опублікована депутатом, стосується відомої конспірологічної теорії про "хімтрейли". Відповідно до теорії, підлі вчені розпилюють з літаків хімікати, які і викликають біди і хвороби.

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Зазвичай за такі "хімтрейли" приймають білі смуги, які залишаються в небі за літаком – конденсаційні сліди. Вони утворюються через різницю температур при викиді гарячого повітря з двигуна в атмосферу на великій висоті.

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Нагадаємо, раніше народний депутат від президентської партії Слуга народу Юрій Камельчук заявив про те, що вакцина від коронавірусу може нашкодити організму людини.

За його словами, він є прихильником інших методів захисту імунної системи.

"За дослідженнями, які я нещодавно особисто з дружиною проходив у клініці, розуміння того, який у нас захист і імунітет від хвороб, дозволяє стверджувати, що, можливо, подібне лікування буде шкодити. Як стверджують деякі лікарі-епідеміологи, додаткові втручання можуть викликати певні побічні ефекти-я не кажу великі, малі, тривалі і т.д. це зауваження кваліфікованого лікаря, керівника лікарні. Я маю на увазі будь-які речі, які можуть впливати на імунну систему − це може бути вакцина, будь-який лікарський препарат, який впливає на імунну систему", - говорив Камельчук.

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