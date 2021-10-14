Коронавірус продовжує лютувати в Україні: в "помаранчевій" зоні опинилися 17 областей

"Жовтими" залишаються тільки 8 регіонів / УНІАН

В Україні 17 областей відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки за індикаторними показниками МОЗ.

Станом на 14 жовтня, повідомляють у пресслужбі відомства, показникам "помаранчевої" зони відповідають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області. Решта регіонів відповідають "жовтому" рівню.

Інфографіка / moz.gov.ua

Зазначимо, "помаранчева" зона не містить додаткових обмежень, але є сигналом про наближення регіону до "червоної". На передостанньому рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові заходи.

Варто нагадати, що станом на ранок четверга, 14 жовтня, в Україні офіційно підтверджені 2 597 275 випадки зараження коронавірусом. Виявлено за минулу добу 18 881 хворий, з них 1 748 – діти, медпрацівники – 368. Від Covid-19 в країні померли вже 59 935 осіб (+412 за добу), одужали 2 311 991 (+7 630).

Також повідомлялося, що в Україні розширили перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусної хвороби буде обов'язковою. Якщо працівники не отримають щеплення до кінця місяця, їх відсторонять від роботи.