Контрнаступ набирає обертів: найпотужніша бригада вступила в бій - Forbes

Раніше 82-га бригада перебувала у резерві, тепер цей підрозділ бере участь у контрнаступі.

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ЗСУ вивели з резерву одну з найпотужніших бригад / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Українські військові роблять все, щоб звільнити українські території. До контрнаступу приєднався один з найпотужніших підрозділів - 82-га десантно-штурмова бригада. Про це повідомляє Forbes.

Цей підрозділ має чисельність 2000 осіб. Він укомплектований бойовими машинами Marder і Stryker, танками Challenger 2. Бригада вступила в бойові дії в околицях Роботиного на півдні України в Запорізькій області. Повідомляється, що бригада долучилась до контрнаступу протягом останніх кількох днів.

82-га бригада була однією з останніх, яку Генштаб тримав у резерві. Ці формування посилили вогневу міць на одному з головних напрямків контрнаступу - у напрямку Мелітополя.

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Водночас видання акцентує на тому, що контрнаступ може втратити силу, коли інші бригади відступлять на відпочинок, ремонт чи перезавантаження.

Відомо, що морська піхота зосередила свої зусилля в долині річки Мокрі Яли. Бійці звільнили низку населених пунктів у напрямку Маріуполя. Одним з таких стало Урожайне.

За даними видання, незадіяними залишаються бригади Територіальної оборони та Нацгвардії. Однак цим формуванням бракує вогневої потужності та підготовки, якщо порівнювати з бригадою морської піхоти.

Ситуація на фронті

Сили оборони України звільнили за минулий тиждень 3 кв. км на Бахмутському напрямку. Про це 14 серпня повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, схід України залишається епіцентром бойових дій, там ворог намагається рухатися повномасштабним наступом, тривають важкі бої.

Також Маляр повідомила, що Збройні Сили України домоглися певних успіхів в Урожайному, на ділянках південніше та на південному сході Старомайорського Донецької області й закріплюється на звільнених рубежах. Наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зараз є найбільш замінованою країною у світі. На деяких ділянках лінії фронту можна виявити до п'яти мін на один квадратний метр, що становить певну перешкоду для українських військ.

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