Кому не можна вакцинуватися від коронавірусу: пояснення міністра охорони здоров'я

Протипоказання до вакцинації / УНІАН

Щеплені українці, які перехворіли на коронавірус, мають вдвічі вищий ризик захворіти на COVID-19 знову, ніж вакциновані, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу та нагадав, що може бути тимчасовим протипоказанням до щеплення.

Протипоказання діляться на постійні татимчасові. Єдиним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є алергічна реакція на першу дозу цієї вакцини чи на один із компонентів цього препарату.

У цьому випадку пацієнтові буде рекомендовано щепитися від COVID-19 іншою вакциною за умови її наявності. Якщо у пацієнта є алергія на один із компонентів вакцини від COVID-19, йому також слід щепитися іншою вакциною.

Тимчасові причини, як пояснив Ляшко, включають:

температуру вище 38°C;

лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою – у такому випадку вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення курсу терапії;

щеплення не можна робити впродовж 14 днів із часу введення вакцин проти інших інфекційних хвороб, крім інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити в будь-який час, навіть одночасно з антиковідною вакциною в різні руки.

Крім того, в МОЗ дали рекомендації тим, хто не зміг у встановлені терміни зробити щеплення другою дозою вакцини проти коронавірусу. Там нагадали, що визначені виробниками терміни для введення другої дози вакцин наступні:

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Comirnaty / Pfizer-BioNTech – 21-28 днів,

CoronaVac / Sinovac Biotech – 28 днів,

Oxford / AstraZeneca – 12 тижнів.

Водночас у відомстві зазначають, що друга доза вакцини, введена пізніше рекомендованого інтервалу, теж зараховується. Людині не потрібно буде проходити вакцинацію заново. На сьогодні понад 600 тисяч українців поки не дійшли за своєю другою дозою вакцини від коронавірусу, попри те, що час її введення вже настав.

Президент Володимир Зеленський мотивував українців вакцинуватися. Він заявив, що всі, хто зроблять 2 щеплення, отримають від держави по тисячі гривень. Але витратити їх на все що завгодно не вийде – вони виключно для абонементів в спортзал, відвідування кінотеатрів або квитків для подорожей по країні.

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