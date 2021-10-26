Комаровський розповів, як захистити дітей від коронавірусу

Євген Комаровський / УНІАН

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський дав рекомендації батькам і педагогам, як уберегти дітей від інфікування коронавірусом.

У відеозверненні, яке з'явилося в Telegram-каналі Коронавірус Info, Комаровський радить дотримуватися всіх протиепідемічних заходів.

"В ідеалі ж всі дорослі, які контактують з дітьми, - вчителі, вихователі, тренери - повинні бути вакциновані, - підкреслив лікар.

Як уберегти дитину від коронавірусу

носити маску,

уникати натовпу,

уникати закритих непровітрюваних приміщень,

по можливості спілкуватися з дітьми на свіжому повітрі.

Коли можна робити щеплення від коронавірусу дітям

Комаровський каже, що можна імунізувати і дітей старше 16 років (для них дозволено використовувати вакцину Pfizer).

"Що стосується більш молодших - з 12 років щеплення можна робити дітям, які мають небезпечні патології, здатні привести до ускладнень при інфікуванні коронавірусом", - додав педіатр.

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Медик також закликав батьків, які мають можливість вакцинуватися від коронавірусу, зробити це заради безпеки своїх дітей.

"Будь-який розсудливий дорослий піде на все що завгодно, аби його дітям не загрожувала небезпека. Тому все ж бажано вакцинуватися", — зазначив Комаровський.

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Комаровський про коронавірус

Раніше Євген Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.

За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.