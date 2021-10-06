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Комаровський розповів, як убезпечити дітей від коронавірусу в школі

6 октября 2021, 19:14

За словами медика, спочатку вважали, що головний механізм зараження - це контакти.

Комаровський
Комаровський розповів про коронавірус в школі / скріншот

Популярний український лікар Євген Комаровський в ефірі телеканалу Україна пояснив, за яких умов учні, перебуваючи в одному класі, можуть захворіти на коронавірус і чи допоможуть прозорі перегородки або щитки.

Чи врятують прозорі перегородки від коронавірусу

Комаровський сказав, що якби йому поставили це питання рік тому, він би відповів позитивно. Однак час йде, і сьогодні лікар вважає, що це погана ідея. Тому що наше уявлення про те, як люди заражаються коронавірусом, дуже сильно змінилося.

За словами медика, спочатку вважали, що головний механізм зараження - це контакти. Наприклад, людина взялася за дверну ручку, потім доторкнувся до обличчя і незабаром вже захворів. Потім з'явилася версія, що ми заражаємося повітряно-крапельним шляхом. Тобто коли кашляємо або чхаємо, великі краплі слини виявляються в навколишньому просторі, але якщо між двома людьми буде пластиковий екран, то ці краплі не потраплять на іншу людину.

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"Однак восени цього року з'ясувалося, що мало не головна причина поширення коронавірусу – це аерозольний спосіб", – сказав Комаровський.

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Тобто навіть не великі краплі, які вилітають з рота, мають значення, а саме найдрібніші краплі, які з потоками повітря розносяться по приміщенню.

"Тому головний спосіб профілактики - не перегородки між людьми, а інтенсивне провітрювання, – пояснив лікар. - Мало того, будь-які перепони порушують механізм вентиляції приміщень".

Тобто на сьогоднішній день такі перегородки розглядаються більше зі знаком "мінус". Вони шкодять нормальній вентиляції. За словами Комаровського, важливо не встановлювати огорожі, а контролювати в приміщенні температуру, вологість і концентрацію вуглекислот, а на перервах відправляти дітей в коридор і провітрювати приміщення.

Що відомо про штам Дельта

"Дельту" вперше виявили в Індії. У штаму дві ключові мутації зовнішньої" спайкової " частини вірусу, яка прикріплюється до клітин людини. ВООЗ раніше визнала його "викликає занепокоєння", оскільки він є більш заразним.

Разом з тим вакцини проти цього штаму, ймовірно, ефективний. Але епідеміологи в США стверджуючи, що вакциновані особи, інфіковані "дельтою", можуть передавати вірус так само легко, як і нещеплені.

За останніми даними МОЗ, в Україні вже виявлено 958 випадків коронавірусу, який спричинений штамом " Дельта".

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