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Коли в Україні очікується осінній пік коронавірусу та в чому його небезпека: відповідь ВООЗ

12 вересня 2022, 23:19

Зараз ми спостерігаємо зростання кількості випадків COVID-19 в Україні, повідомили у ВООЗ.

коронавірус
Коли очікувати піку коронавірусу в Україні / колаж Reuters, Pixabay

Осіння хвиля коронавірусу в Україні сягне свого піку вже дуже скоро, на початку жовтня, йдеться в заяві гендиректора ВООЗ Тедроса Гебрейесуса під час засідання Європейського регіонального Комітету ВООЗ.

"Зараз ми спостерігаємо зростання кількості випадків COVID - 19 в Україні. Ми прогнозуємо, що пік передачі може прийти до початку жовтня, а лікарні можуть наблизитися до порогу своєї місткості", - підкреслив Гебрейесус.

За його словами, в низці регіонів України прогнозується нестача кисню, оскільки основні джерела поставок знаходяться в тимчасово окупованих регіонах країни.

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Віспа мавп-симптоми

"Це інфекційне захворювання, воно починається з лихоманки. Збільшуються лімфатичні вузли, а потім з'являються висипання. Висипань може бути досить багато. Їх можуть бути десятки і сотні. Це бульбашки, що відрізняються від укусів комах. Тобто мавпяча віспа протікає значно важче в порівнянні з укусами комах", - пояснила лікар.

При цьому захворювання протікає досить довго - від двох до чотирьох тижнів.

Як лікувати віспу мавп

Волоха не змогла відповісти, чи можуть бути ефективними при мавпячій віспі препарати, які застосовуються при вітряній віспі.

"Я не зустріла даних про можливість лікування цими противірусними препаратами. Можливо, не було таких досліджень, тому що це питання раніше не було настільки актуальним", - зазначила лікар.

Як уберегтися від зараження віспою мавп

"Поки специфічні способи не дуже відомі. Але дійсно звичайні способи повинні бути ефективними. Тобто уникати фізичних контактів з хворими людьми, уникати статевих контактів, тому що і через статеві контакти це може передаватися. Але крапельним шляхом ця інфекція поширюється не настільки істотно. Не знаю, чи буде введений масковий режим, але людям з ослабленим імунітетом я б порадила мати маску і одягати її, якщо вони подорожують до Європи", - розповіла доктор медичних наук Алла Волоха.

Як повідомляв Главред, випадки зараження віспою мавп вже зафіксували у Великій Британії, США, Іспанії, Португалії, Канаді, Італії та Швеції. До цього вірус був виявлений тільки в чотирьох країнах поза Західною або центральною Африкою, і всі випадки мали пряме сполучення з континентом.

Тим часом російські пропагандисти пов'язують виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями.

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